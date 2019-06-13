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Uluslararası Uzay İstasyonu seyahati kişi başı 52 milyon dolar olacak

NASA’nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nu 2020'den itibaren turizme açacağını açıklamasının ardandan Uluslararası Uzay İstasyonu'na düzenlenecek olan turistik uçuşların bilet fiyatları belli olmaya başlıyor. ABD'li uzay şirketi Bigelow Aerospace, kişi başı 52 milyon dolar isteyeceklerini açıkladı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) Uluslararası Uzay İstasyonu'nu 2020'den itibaren turizme açacağını açıklamasının ardından konuyla ilgili resmi bir açıklama yapan Bigelow Aerospace başkanı Robert Bigelow, kişi başı 52 milyon dolar karşılığında Uluslararası Uzay İstasyonu'na turist taşıyacaklarını duyurdu.
 
Uzay turizmi seferlerinin ne zaman başlayacağıyla ilgili konuşan Robert Bigelow,"SpaceX'in Falcon 9 roketi ve Crew Dragon kapsülünün NASA'dan gerekli sertifikaları alması gerekiyor. Bu süreç tamamlandıktan sonra turizm programımız da start verecek." sözlerini kullandı.
 
ULUSLARARASI UZAY İSTASYONU NEDİR?
 
Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ, İngilizce: International Space Station (ISS)), alçak Dünya yörüngesine yerleştirilmiş bir uzay üssü, başka bir tabirle üzerinde yaşanabilen yapay bir uydudur. Bir araya getirilen modüllerin birleştirilmesiyle inşa edilmiş olan istasyonun ilk kısmı 1998 yılında fırlatılmıştır. İstasyonun yapısı temel olarak basınçlı modüller, destekleyici dış iskelet ve güneş panellerinden meydana gelmektedir. Dünya yörüngesinde bulunan en büyük yapay uydudur. Uygun saatlerde yeryüzünden bakıldığında çıplak gözle görülebilmektedir.
 
UUİ, deneyler için uzay ortamı ve düşük yerçekimi ortamı sağlayan bir laboratuvar merkezidir. Mürettebatın biyoloji, fizyoloji, fizik, kimya, astronomi, meteoroloji ve daha birçok dalda deneyler yapmasına olanak verir. İstasyon ayrıca Ay ve Mars görevlerinde kullanılması planlanan ekipman ve sistemlerin, kullanım öncesi uzayda test edilmeleri için çok uygun bir ortam sağlar.
 
Uluslararası Uzay İstasyonu programı, beş katılımcı uzay kuruluşu tarafından oluşturulmuş ortak bir projedir, bu kuruluşlar ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, Rusya Federal Uzay Ajansı, Japonya Uzay Araştırma Ajansı, Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansı'dır. İstasyonun mülkiyet ve kullanım hakları hükümetler arası antlaşmalar ve sözleşmelerle belirlenmiştir. İstasyon, Rus Yörünge Bölümü ve Amerika Birleşik Devletleri Yörünge Bölümü olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. İstasyonun yörünge yüksekliği 330 km. ilâ 435 km. arasında değişmektedir. İstasyon zamanla azalan irtifasını artırmak için Zvezda modülünün motorlarını veya ziyaretçi uzay araçlarını kullanır. Bir günde Dünya çevresinde 15,5 tur atar.

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