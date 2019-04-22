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Üniversiteliler NASA yarışında

Amerikan Astronomi Topluluğu (AAS) ve Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) iş birliğiyle düzenlenen dünya çapındaki en prestijli model uydu yarışması CanSat’ta birincilik dahil çeşitli dereceler elde eden Türk üniversiteleri, haziran ayında Teksas’ta yapılacak finalde Türkiye’yi temsil edecek.

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Mart ayında yapılan ve ön raporların değerlendirildiği aşamada İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) APİS takımı birinci olurken, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Grizu-263 Uzay takımı ve Medeniyet Üniversitesi Thread takımı ilk 10’da yer alan diğer Türk üniversiteleri oldu. Manchester, California, Arizona State, Universita Degli Studi Di Roma La Sapienza ve Virginia Tech gibi dünyanın çeşitli ülkelerinden 93 üniversitenin boy gösterdiği yarışmada, Türkiye’den ODTÜ, Başkent Üniversitesi ve Çankaya Üniversitesi gibi pek çok üniversite de ilk 40’ta yer alarak Teksas’taki yarışmaya katılmaya hak kazandı. Dünyanın en prestijli model uydu yarışması olarak gösterilen ve 14 yıldır aralıksız olarak düzenlenen CanSat kapsamında, ön rapor aşamasında dereceye giren öğrenciler final yarışması için çalışmaya devam ediyor.      

MARS’TA İLK 5’E GİRDİ 

İTÜ APİS Ar-Ge takım lideri Aykut Üçtepe, takımlarında İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi ağırlığı olması sayesinde birinciliği kazandıklarını belirtti. Üçtepe, yarışma raporunda elektronik ve mekanik tasarımlar ile hesaplamaların büyük bir özenle yapıldığını ifade ederek, “Okul derslerimize ek olarak takımca yaptığımız toplantılarda ve atölyelerde yarışma üzerine çalışmalar yapıyoruz. Yarışmadan önce yapacağımız testlerle eksikliklerimizi görüp birinciliğimizi sürdürmek için çalışacağız” dedi. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Grizu-263 Uzay takımı kaptanı Muzaffer Duysal da daha önce yarışmada ikinci olduklarını hatırlatarak, bu yılki tema olan “Mars yüzeyine pasif iniş yapacak oto kontrol sistemi” için dosyalarını sunduklarını ve ilk 5’e girdiklerini anlattı.        

PRESTİJ SAĞLIYOR 

Medeniyet Üniversitesi Thread takımı sözcüsü Kaya Tarık Şeker ise yazılım, elektronik ve mekanik alanlarında özgün tasarıma sahip bir model uydu sistemi yaptıklarını, bu tasarımın ilk 10’a girmesinde en büyük etkenin gösterdikleri büyük özen ve gayret olduğunu vurguladı. Tasarımda farklı materyaller ve 3D yazıcıdan faydalandıklarını ifade eden Şeker, “Teksas’ta üstümüze düşen görevleri gerçekleştirmek için görev simülasyonlarını üniversitemizde deniyoruz. Tamamen hazırlıklı olarak ülkemizi ve okulumuzu temsil etmeyi amaçlıyoruz. NASA, Siemens ve Lockheed Martin gibi  kurumlar tarafından desteklenen yarışma olması nedeniyle kazanan takım ve okullar büyük bir prestij elde ediyor.”      

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