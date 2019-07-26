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Üniversitelilerden Yapay Zeka Temelli Katı Atık projesi 

Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü öğrencileri Engin Ülger ve Yunus Emre Aydın, Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan Sıfır Atık projesine destek vermek için dışı akvaryum görünümlü ‘Yapay Zeka Temelli Katı Atık Ayrıştırma’ makinesi yaptı.

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 İki öğrencinin 4.5 aylık çalışma sonrasında yaparak adını ’Vatoz’  koyduğu geri dönüşüm makinesi, üzerindeki yazılım ve görüntüleme sistemi ile katı atıkları ayırmasıyla dikkat çekiyor. Son olarak , ‘Yapay Zeka Temelli Katı Atık Ayrıştırma’  projesiyle 2 öğrenci Erzurum’da düzenlenen TÜBİTAK-2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması’nda yarı finalde ‘Enerji ve Çevre’ kategorisinde birincilik kazandı. 

Projeleri birinci olan Ülger ile Aydın bu sayede 17-22 Eylül tarihleri arasında İstanbul TEKNOFEST’te düzenlenecek olan final yarışmasına katılmaya hak kazandı. 

Sosyal medyada ‘Kriminal’ zamana dikkat edin!

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik, Eğitim, Uygulama, Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Levent Eraslan dünya nüfusunun 3’te 2’sinin internet kullandığını belirterek, durumun akıllı telefonların ve internetin yaygınlaşmasının sağladığını kaydetti. Doç. Dr. Eraslan, sosyal medyanın etkin ve bilinçli kullanılması gerektiğine vurgu yaparak, şu görüşlerini paylaştı; “Sosyal medyayı mutlaka belli saat dilimi içinde kullanmamız gerekiyor. ‘Prime time’ denilen ana etkileşim zamanları, ‘Off time’ adı verilen kapalı zamanları ve ‘Kriminal’ zamanları vardır. Off time, sabah saatlerini kapsar. Günlük hayata başlama sürelerinde çok paylaşım yapılmamaktadır. Prime time, saat 20.00 ile 23.00 arasındadır. Bu zaman diliminde insanlar eline telefonlarını yoğun olarak almaya başlıyor. Kriminal zaman dilimi olan saat 02.00 ile 05.00’de ise istenmeyen, kötü paylaşımlar yapılabiliyor. Bu zaman dilimine dikkat edilmesi gerekiyor.” 

12. sınıf öğrencisi babasına inat kendi aracını kendi yaptı  

Amasya’nın Taşova ilçesinde araba ustası olarak çalışan babasına yaz aylarında yardıma giden 17 yaşındaki Selahattin Yeşil, 2 sene önce hurda olarak aldığı motordan topladığı parçaları birleştirerek, araç imal etti. Yeşil, “Parçalarını temin ettim. Motor buldum bir tane. Motoru dağıttım. Temin ettikten sonra yavaş yavaş hafta sonları, akşamları, yaz tatillerinde yapmaya başladım. İşte anca yeni yeni bitirdim. 1 buçuk 2 sene falan yaz tatillerinde olduğu için. Annem yaparsın dedi ama babam yapamazsın dedi. Ben de ona inat yaptım yani. Çevremde gördüğü anda birisi hemen telefona sarılıyor. Video ve fotoğraf çekmeye başlıyor. ‘Nasıl yaptın, güzel olmuş’ falan diyorlar. Taşova’da yok. 1 tane daha vardı herhalde ama onu bilmiyorum. Ama yok diye biliyorum. Türkiye genelinde var 3- 5 tane” dedi. Baba Uğur Yeşil ise “Ben oğlumun böyle bir şey yapacağına pek ihtimal vermemiştim. Ama beni şaşırttı. O yüzden böyle yapması beni gururlandırdı açıkçası” diye konuştu. 

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