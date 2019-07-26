Üniversitelilerden Yapay Zeka Temelli Katı Atık projesi 

İki öğrencinin 4.5 aylık çalışma sonrasında yaparak adını ’Vatoz’ koyduğu geri dönüşüm makinesi, üzerindeki yazılım ve görüntüleme sistemi ile katı atıkları ayırmasıyla dikkat çekiyor. Son olarak , ‘Yapay Zeka Temelli Katı Atık Ayrıştırma’ projesiyle 2 öğrenci Erzurum’da düzenlenen TÜBİTAK-2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması’nda yarı finalde ‘Enerji ve Çevre’ kategorisinde birincilik kazandı.

Projeleri birinci olan Ülger ile Aydın bu sayede 17-22 Eylül tarihleri arasında İstanbul TEKNOFEST’te düzenlenecek olan final yarışmasına katılmaya hak kazandı.

Sosyal medyada ‘Kriminal’ zamana dikkat edin!

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik, Eğitim, Uygulama, Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Levent Eraslan dünya nüfusunun 3’te 2’sinin internet kullandığını belirterek, durumun akıllı telefonların ve internetin yaygınlaşmasının sağladığını kaydetti. Doç. Dr. Eraslan, sosyal medyanın etkin ve bilinçli kullanılması gerektiğine vurgu yaparak, şu görüşlerini paylaştı; “Sosyal medyayı mutlaka belli saat dilimi içinde kullanmamız gerekiyor. ‘Prime time’ denilen ana etkileşim zamanları, ‘Off time’ adı verilen kapalı zamanları ve ‘Kriminal’ zamanları vardır. Off time, sabah saatlerini kapsar. Günlük hayata başlama sürelerinde çok paylaşım yapılmamaktadır. Prime time, saat 20.00 ile 23.00 arasındadır. Bu zaman diliminde insanlar eline telefonlarını yoğun olarak almaya başlıyor. Kriminal zaman dilimi olan saat 02.00 ile 05.00’de ise istenmeyen, kötü paylaşımlar yapılabiliyor. Bu zaman dilimine dikkat edilmesi gerekiyor.”