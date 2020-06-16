AA 16 Haziran 2020 Salı 10:25 - Güncelleme: 16 Haziran 2020 Salı 10:43

Nottingham Üniversitesinde görevli astrofizik profesörü Christopher Conselice liderliğinde yapılan araştırmanın ayrıntıları, "The Astrophysical Journal" dergisinde yayımlandı.

Ekibin, Samanyolu Galaksisi'nde yabancı yaratık türlerinin sayısını hesap etmek için Astrobiyolojik Kopernik Sınırı ismini verdikleri yeni bir model geliştirdiği belirtildi.

Modelin, Dünya'daki gibi diğer gezegenlerde de zeki yaşam formunun oluşmasının neredeyse 5 milyar yıl aldığı, bu gezegenlerin Güneş gibi yüksek metal içeriğine sahip bir yıldızın yörüngesinde bulunduğu varsayımından yola çıktığı ifade edildi.

Bilim insanları, galaksinin uzaya radyo sinyalleri gönderme kabiliyetine sahip en az 36 türe ev sahipliği yapıyor olabileceğini hesap etti.

Öte yandan bu medeniyetler arasında ortalama mesafenin 17 bin ışık yılı olabileceği, bunun ortaya çıkarılmayı ve iletişimi, bugünün teknolojisiyle çok zorlaştırdığını iddia etti.

Conselice, çalışmanın, insanlık medeniyetinin "geleceği ve kaderine" ilişkin de önemli ipuçları ortaya koyduğunu söyledi.

Profesör Conselice, "Eğer zeki yaşamın yaygın olduğunu keşfedersek bu medeniyetimizin birkaç yüzyıldan daha uzun süre var olabileceğini açığa çıkarır. Bunun yerine galaksimizde hiç aktif medeniyet olmadığını keşfedersek bu bizim uzun süreli varlığımız için kötü bir işaret olur." değerlendirmesini yaptı.

Uzayda hayatın var olabileceğiyle ilgili ölümünden önce çeşitli açıklamaları bulunan ve kıyamet uyarılarında bulunan Stephen Hawking genel görelilik ve karadeliklerle ilgili araştırmalarıyla ün kazanmıştı.

Fakat Hawking sıklıkla kendi araştırma alanından çıkarak, önümüzdeki dönemlerde insanlığı bekleyen zorluklar ve varoluşsal tehditlere de dikkat çekti. Bu konulardaki açıklamaları basının manşetlerinde yer alırken bazen de tartışma yarattı.

Stephen Hawking tüm yumurtaları aynı sepete koymayı doğru bulmayan bir kişi. Bu örnekteki sepet ise Dünya oluyor.

Hawking on yıllardır insanlığın diğer gezegenlere kalıcı olarak yerleşmek için harekete geçmesi gerektiğini söylüyordu. Bu açıklamaları sıklıkla manşetlerde yer aldı.

Hawking'e göre insanlığı Dünya'dan silecek olaylardan kaçmak mümkün değil. Bu olaylar arasında göktaşı çarpması gibi kozmik olayların yanı sıra yapay zekâ, iklim değişikliği, genetiği değiştirilmiş virüsler veya nükleer savaş gibi olaylar da olabilir.

2016'da BBC'ye konuşan Hawking, "Dünyada bir yıl içinde bir felaketin gerçekleşme ihtimali çok düşüktür. Ama bu ihtimal geniş bir zaman diliminde artar ve bin, 10 bin yıl gibi zaman dilimlerinde neredeyse kesin hale gelir" demişti.

İnsanlığın o süre zarfında evrene yayılabileceğine güvenen Hawking, yine de önümüzdeki 100 yıl için insanları uyarmıştı:

"Önümüzdeki yüzyıl boyunca uzayda kendine yeterli koloniler kuracak teknolojiye erişemeyeceğiz, bu yüzden bu süreçte çok dikkatli olmamız lazım."

Stephen Hawking yapay zekânın yarattığı fırsatların farkında olsa da tehditlerine karşı da uyarılarda bulunuyordu.

Hawking 2014'te BBC'ye konuştuğunda "yapay zekânın tam olarak gelişmesi insanlığın sonunu getirebilir" demişti.

Hawking'e göre bugüne kadar geliştirilen basit yapay zekâlar çok kullanışlıydı. Kendisinin de insanlarla konuşmasını sağlayan bir yapay zekâ uygulamasıydı.

Fakat Hawking zeki robotların gelişmiş formlarının insanlardan üstün hale gelebileceğini düşünüyor.

Stephen Hawking dünyadaki yaşama dair en büyük tehditlerden birinin iklim değişikliğinden geleceğini düşünüyordu.

Hawking, bu yüzden ABD'nin Paris Anlaşması'ndan çekilmesine dair endişelerini de açıklamıştı:

"Geri döndürülemez noktaya çok yakınız. Trump'ın bu eylemi Dünya'nın 250 derece sıcaklıkta ve asit yağmurlarının olduğu Venüs'e benzemesine giden yolu açabilir."

Evren'in her yerinden akıllı varlıklara dair sinyalleri tarayan SETI gibi yapılar mevcut olsa da Hawking evrendeki diğer akıllı uygarlıklara seslenmeye karşı uyarılarda bulunuyordu.

2010 yılında Discovery Channel'a konuşan Hawking, uzaylıların Dünya'yı kaynakları için talan edip yoluna devam edebilme ihtimalinden endişelendiğini söylemişti:

"Eğer uzaylılar bizi ziyaret ederse Kristof Kolomb'un Amerika'ya ayak basması gibi olacaktır. Bu yerli Amerikalılar için hiç iyi olmamıştı."

"Akıllı varlıkların tanışmak istemeyeceğimiz türden şeylere nasıl dönüşebileceğini görmek için kendimize bakmamız yeterli."