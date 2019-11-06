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BİLİM-TEKNOLOJİ

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Uydu haberleşme teknolojileri ''Satcom Vision''da ele alınacak

Profen ve Türksat'ın ana sponsorluğunda 19-20 Kasım'da Ankara'da düzenlenecek 'Satcom Vision 2019 Konferansı'nda, uydu haberleşmesi alanındaki güncel teknolojik ilerlemelerin yanı sıra yeni eğilimler masaya yatırılacak.

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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) düzenlenecek Satcom Vision 2019 Konferansı, teknoloji takipçilerini, endüstri uzmanlarını ve girişimcileri bir araya getirecek. Konferansta, uydu haberleşme alanındaki güncel teknolojik gelişmelerle yeni eğilimler değerlendirilecek.

Etkinlikle Türkiye'nin uydu haberleşme alanında en etkili iş geliştirme platformu olma hedefiyle yola çıkan Satcom Vision'ın, Türk pazarına odaklanarak katılımcıların deneyimlerini aktarması için bir zemin sunması hedefleniyor.

Konferansta özellikle uydu endüstrisine odaklanarak işletmelerin haberleşme teknolojilerindeki gelişmelerden nasıl etkileneceği ve kuruluşların bu gelişmeleri en iyi nasıl değerlendirebileceği üzerinde durulacak.

- YENİ İŞ BİRLİĞİ FIRSATLARI DEĞERLENDİRİLECEK
 

Profen ve Türksat'ın ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek Satcom Vision 2019'un uzay kesimi sağlayıcıları ve ağ operatörleri/entegratörlerine yeni iş birlikleri sağlama ve geliştirme fırsatı vermesi amaçlanıyor.

Teknoloji Danışmanı Barry Watson moderatörlüğünde yapılacak konferansta, uzay/5G dünyasını iyileştirmek için yeni fırsatlar ve uydu telekomünikasyon sektöründe uydu iletişim pazar payının geliştirilmesine yönelik stratejiler de ele alınacak.

Satcom Vision 2019'da firmaların ürün ve kabiliyetleri sergilenecek. Konferans, toplam 4 oturumdan oluşacak, katılımcılar görüşlerini paylaşacak.

Sunum konuları, sektördeki mevcut durum, potansiyel yeni teknolojiler, ticari pazar perspektifleri ve gelecek 5 yıllık döneme yönelik yol haritası göz önünde bulundurularak belirlendi.

Satcom Vision 2019'un sadece sektördeki yeniliklerle sınırlı kalmayarak aynı zamanda katılımcıların iş alanlarını geliştirebileceği, inovatif fikirlerin aktarıldığı verimli bilgi alışverişi ve iş birliği için zemin sunması bekleniyor.

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