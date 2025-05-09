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Bilim-Teknoloji

Uydu Haberleşmesinin Güvenliği İçin Genç Zihinler TEKNOFEST'te Yarışıyor

Dünya'nın teknoloji ve inovasyon alanındaki en büyük festivali olan TEKNOFEST, her yıl olduğu gibi 2025'te de gençleri, girişimcileri ve teknoloji meraklılarını bir araya getirerek ülkemizin milli teknoloji hamlesine katkı sunmayı sürdürüyor. Savunma sanayiinden uzay teknolojilerine, yapay zekadan çevre ve enerjiye kadar birçok alanda düzenlenen yarışmalarla geleceğin mühendislerini ve bilim insanlarını desteklemeye devam ediyor.

9 Mayıs 2025 Cuma 11:47 - Güncelleme:
Uydu Haberleşmesinin Güvenliği İçin Genç Zihinler TEKNOFEST'te Yarışıyor
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Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Güvenli Uydu Haberleşmesi Yarışması, TEKNOFEST 2025 kapsamında ASELSAN yürütücülüğünde hayata geçiriliyor. Yarışma; küresel iletişim altyapısının temelini oluşturan uydu haberleşme sistemlerinin siber güvenliğini sağlamak amacıyla özgün fikirler geliştiren lise ve üniversite öğrencilerine açık olacak şekilde tasarlandı.

Genç Beyinlerden Güvenli Geleceğe

Uydu sistemlerine yönelik artan siber tehditlere karşı uygulanabilir ve yenilikçi çözümler geliştirilmesini hedefleyen yarışma; genç bireylerin teknoloji ve güvenlik temelli sorunlara karşı çözüm odaklı düşünme yeteneklerini geliştirmeyi amaçlıyor. Özellikle afet anlarında, kırsal bölgelerde ve stratejik iletişim alanlarında vazgeçilmez öneme sahip olan uydu haberleşmesi, hem ulusal güvenlik hem de bireysel veri güvenliği açısından korunması gereken kritik altyapılar arasında yer alıyor.

Bu yarışma ile öğrencilerin yalnızca teknik bilgi ve becerilerini değil; aynı zamanda analitik düşünme, stratejik planlama ve takım çalışması gibi yetkinliklerini de geliştirmeleri hedefleniyor. Son başvuru tarihinin 30 Mayıs 2025 olduğu yarışmada dereceye girenleri bekleyen ödüller ise şöyle; lise kategorisi birincisi 80 bin TL, ikinci 70 bin TL, üçüncü 60 bin TL, üniversite ve üzeri kategorisinde dereceye giren birinci 100 bin TL, ikinci 90 bin TL, üçüncü ise 80 bin TL ödül alacak.

Gençlerin hayallerine dokunan, milli teknoloji hamlesinin kalbi olan TEKNOFEST'te yerini almayı unutma!

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