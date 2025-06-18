İSTANBUL 31°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Haziran 2025 Çarşamba / 22 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,5391
  • EURO
    45,5108
  • ALTIN
    4299.61
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Bilim-Teknoloji

Uydu ve uzayda yeni dönem başlıyor... İmzalar atılacak

TÜRKSAT'ın ev sahipliğinde düzenlenecek “Bağlantısallığın Yeni Çağı Forumu”nda, Türkiye'nin uzay ekosistemi değerlendirilecek. Forum sonunda Türksat 7A Projesi'ne ilişkin işbirliği protokolü imzalanacak. İşte detaylar...

AA18 Haziran 2025 Çarşamba 09:32 - Güncelleme:
Uydu ve uzayda yeni dönem başlıyor... İmzalar atılacak
ABONE OL

Türkiye'nin uydu ve uzay ekosistemindeki geleceği, yarın TÜRKSAT'ın ev sahipliğinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da düzenlenecek "Bağlantısallığın Yeni Çağı Forumu"nda masaya yatırılacak.

TÜRKSAT'tan yapılan açıklamaya göre, yarın yapılacak "Bağlantısallığın Yeni Çağı Forumu", Türkiye'nin uydu ve uzay alanındaki stratejik vizyonunu şekillendirecek oturumlara sahne olacak.

Kamu ve özel sektör temsilcilerini bir araya getirecek TÜRKSAT ev sahipliğindeki forum, aynı zamanda sektörün önde gelen isimlerinin katılımıyla düzenlenecek üst düzey oturumlarla ülkenin dijital geleceğine ışık tutacak.

ATO Congresium'daki etkinliğin açılış konuşmalarını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve TÜRKSAT Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay'ın yapması planlanıyor. Forumda teknoloji, havacılık ve savunma şirketi Lockheed Martin'in eski yöneticisi Mesut Çiçeker de küresel uydu perspektifine dair değerlendirmede bulunacak.

- TÜRKSAT 7A'DA İŞBİRLİĞİ İÇİN İMZALAR ATILACAK

Konuşmaların ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi (UDHAM) Başkanlığı ile TÜRKSAT arasında "Türksat 7A Projesi İşbirliği Protokolü" imzalanacak.

Protokole imzaları, Bakan Uraloğlu şahitliğinde, TÜRKSAT Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yüksek ile UDHAM Başkanı Selami Yazıcı atacak.

- YENİ NESİL GEO UYDULAR GÜNDEMDE

Etkinliğin ilk oturumu olan "Yeni Nesil GEO Uydular: Teknoloji, Yerlilik ve Türkiye'nin Gelecek Vizyonu" başlıklı bölüm Atalay'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilecek. Oturumda TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, TÜBİTAK Uzay Enstitü Müdürü Mehmet Nefes, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ve CTech Genel Müdürü Cüneyd Fırat konuşmacı olarak yer alacak.

Katılımcılar, yeni nesil GEO uyduların teknolojik gereksinimlerini, yerli üretim kabiliyetlerini ve Türkiye'nin bu alandaki uzun vadeli vizyonunu ele alacak.

İkinci oturumda ise "Takım Uydular (LEO/MEO) Ekosistem, Uygulamalar ve Geleceğin Bağlantısı" başlığı altında düşük ve orta yörünge uydu sistemlerinin oluşturduğu yeni ekosistem masaya yatırılacak. Oturumda, TÜRKSAT, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Roboteye'den konuşmacılar yer alacak.

- UYDU VE MOBİL İLETİŞİM AĞLARI BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLECEK

Forumun üçüncü ve son oturumu olan "Çoklu Ağların Sinerjisi: Uydu ve Mobil Haberleşmenin Geleceği", Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkan Yardımcısı Beytullah Kuşçu'nun moderatörlüğünde düzenlenecek.

Oturumda ULAK Haberleşme Genel Koordinatörü Kazım Efendioğlu, Türk Telekom Network Genel Müdür Yardımcısı Zafer Orhan, Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Vehbi Çağrı Güngör ve Vodafone Güney Avrupa Ulusal Şebekeler Direktörü Erhan Eraydın konuşmacı olarak yer alacak.

Katılımcılar, uydu ve mobil haberleşme ağlarının entegrasyonu, bu alanlardaki işbirlikleri ve geleceğin iletişim altyapısına ilişkin öngörüleri değerlendirecek.

Forum kapsamında ayrıca Türksat 6A Projesi'nde görev alan mühendis ve uzmanlara teşekkür belgeleri takdim edilecek. Etkinlik, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'ın genel değerlendirme konuşmasıyla sona erecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta bıçaklı yumruklu kavga kameralarda! Tartıştığı şahsın ayağını arabanın kapısına sıkıştırarak kırdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.