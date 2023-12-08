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Bilim-Teknoloji

Uzaktan müdahale edilecek! Türkiye'de bir ilk

Sivas-Malatya Karayolu üzerinde özellikle kış aylarında sürücülerin kâbusu olan Yağdonduran geçidinde, kış aylarında güvenli geçişi sağlayacak olan Yağdonduran Tüneli açıldı. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, tünel sayesinde vatandaşların zaman ve yakıt tasarrufu sağlayacağını söyledi.

IHA8 Aralık 2023 Cuma 10:24 - Güncelleme:
Uzaktan müdahale edilecek! Türkiye'de bir ilk
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Kış aylarında sık sık ulaşıma kapanan Sivas-Malatya karayolundaki Yağdonduran mevkiinde 2016 yılında yapımına başlanan Yağdonduran Tüneli hizmete girdi. Yaklaşık bin 600 metre gidiş bin 600 metre dönüş (çift şerit) olmak üzere toplamda 3 bin 200 metre şeklinde projelendirilerek, hayata geçirilen tünel son teknoloji ile inşa edildi. Türkiye'de ilk kez uzaktan kontrollü yangın söndürme sisteminin de yapıldığı tünel çok sayıda kamera ile de izlenmekte.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, uzun süredir vatandaşların beklediği Yağdonduran Tünelinin hizmete girdiğini söyledi. Tünelin hayırlı olmasını dileyen Vali Şimşek "Öncelikle Sivas'ımıza ve bölge illerine, tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Burası, özellikle kış şartlarında vatandaşlarımız için zorlu bir geçitti. Zaman zaman can kaybının yaşandığı kazalarda oluyordu. Artık bu geçit kolay bir şekilde aşılabilecek. Vatandaşlarımız daha güvenli, daha konforlu ve daha hızlı bir şekilde seyahat edebilecek" dedi.

ZAMAN VE YAKIT TASARRUFU SAĞLAYACAK

Tünel sayesinde araçların yakıt ve zaman tasarrufu sağlayacağını ifade eden Vali Şimşek, "Yine bu tünel sayesinde hem zamandan hem de yakıttan tasarruf sağlanacak. Yol tünelle birlikte yaklaşık 2 kilometre kısalmış durumda, seyahat süresi de yine yaklaşık 10 dakika daha azaldı. Ben bu tüneli kullanacak tüm vatandaşlarımıza kazasız ve güvenli yolculuklar diliyorum. Ve bu yatırımı ilimize kazandıran başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimiz şükranlarımız sunuyorum. Tekrar hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu

  • yağdonduran geçit tüneli
  • kış ayları güvenli geçiş
  • Sivas-Malatya karayolu

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