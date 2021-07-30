İSTANBUL 35°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Temmuz 2021 Cuma / 20 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,415
  • EURO
    10,0219
  • ALTIN
    494.699
  • BIST100
    1383.3
  • Haberler
  • >
  • Bilim-Teknoloji
  • >
  • Uzay İstasyonu'nda Rus modülü yanlışlıkla ateşlendi, istasyon konumundan saptı
Bilim-Teknoloji

Uzay İstasyonu'nda Rus modülü yanlışlıkla ateşlendi, istasyon konumundan saptı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Rusya'nın Uluslararası Hava İstasyonu'na (ISS) dün gönderdiği modülü Nauka'nın kenetlendikten sonra motorlarının yanlışlıkla ateşlendiğini açıkladı. NASA, ISS'in bu olay sonucunda 45 derece konumundan saptığını ifade etti.

DHA30 Temmuz 2021 Cuma 11:50 - Güncelleme: 30 Temmuz 2021 Cuma 11:50
ABONE OL

NASA, 11 yıl aradan sonra Rusya Uzay Ajansı Roscosmos tarafından ISS'e dün gönderilen laboratuvar amaçlı modülü Nauka'nın kenetlendikten birkaç saat sonra motorlarının yanlışlıkla ve aniden ateşlendiğini açıkladı. Bu olay sonucunda ISS, mevcut konumundan 45 derece saptığı ve ISS ile iletişimin birkaç dakikalığına koptuğu ifade edildi. Houston'da bulunan yer kontrol ekiplerinin müdahalesi sonucunda ISS'in konumuna geri getirdiği belirtilirken istasyonun durumunun 'dengeli' olduğu açıklandı. NASA, olay sırasında ISS'de bulunan 7 kişilik mürettebatın hayatının tehlikeye girmediğini belirtti.

NASA, olaydan sonra Boeing 'Starliner' adlı mekiğin bugün fırlatılması planlanan Orbital Flight Test-2 görevinin de beklemeye alındığını ifade etti. İstasyonda olayın neden kaynaklandığına dair soruşturma ve araştırma yürütüldüğü belirtildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.