Uzay Kuvvetleri ilk saldırı silahını teslim aldı

star.com.tr 19 Mart 2020 Perşembe 10:19 - Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 10:19

ABD Uzay Kuvvetleri, uydu yayınlarını geçici olarak engellemek için taşınabilir, yer tabanlı bir iletişim bozucu aldı.

Uzay Kuvvetleri yaptığı açıklamada, Karşılıklı İletişim Sistemi (CCS) Bloğu 10.2'nin bu ayın başlarında İlk Çalışma Kapasitesine(IOC) ulaştığını duyurdu. Hava Kuvvetleri Uzay ve Füze Merkezi özel programlar müdürlüğü tarafından faaliyete geçtikten sonra Los Angeles AFB'den Peterson AFB, Colo'ya transfer edildi.

Uydu bozucu ilk olarak 2004 yılında “düşman uluslar”ın Amerikan uydu iletişimini engellemeye çalıştıktan sonra kullanıldı. Yükseltilmiş bir versiyon olan CCS Block 10.1, 2014 yılında geliştirildi.

SMC özel programlar direktörü Col. Stephen Purdy, “CCS, düşmanların uydu iletişimini bozmak için daha fazla seçenek içeren ek frekans bantları, çevik yazılım geliştirme yöntemleriyle ve diğer özellikleri güncellenebiliyor.” dedi.

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