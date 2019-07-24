Uzay meraklıları tarafından oluşturulan Planetary Topluluğu'nun 5 kilo ağırlığında ve bir somun ekmek büyüklüğünde olan, ancak güneş yelkeni açılınca 32 metrekare olan uzay aracı LightSail 2, 25 Haziran 2019'da Türkiye saati ile sabah 06:30'da Florida'dan dünyanın en güçlü roketi Falcon Heavy ile yörüngesine gönderilmişti.

Proje, 1980’de Planetary Topluluğu'nu kuran üç bilim insanıyla bağlantılı 10 yıllık bir projenin doruk noktası olarak görülüyor.

CARL SAGAN'IN HAYALİYDİ