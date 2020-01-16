İSTANBUL 10°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,8915
  • EURO
    6,5728
  • ALTIN
    293.459
  • BIST100
    122114
Bilim-Teknoloji

Çin uzaya saniyede 10 gigabayt veri transfer edecek uydu gönderdi

Çin, saniyede 10 gigabayt veri transfer edecek genişbant iletişim uydusunu uzaya gönderdi.

AA16.01.2020  10:32 - Güncelleme: 16.01.2020  10:33

Çin Merkezi Televizyonunun (CCTV) haberine göre, söz konusu genişbant iletişim uydusu, ülkenin güneybatısındaki Ciuçüen Uydu Fırlatma Merkezi’nden Kuaycou 1A roketiyle yörüngesine gönderildi.

Havacılık ve uzay şirketi Galaxy Space tarafından geliştirilen uydu, alçak yörüngede seyredecek ve saniyede 10 gigabaytlık veri transfer edecek. Uydunun çöl, okyanus gibi alanların yanı sıra hızlı tren ve uçak gibi iletişimde zorluk yaşanan yerler için kullanılması planlanıyor.

Alçak yörünge uyduları, dünyadan uzaklığı 2 bin kilometreye kadar olan yörüngelerde konumlanıyor.

ABD ve Rusya'dan sonra dahil olduğu "uzay yarışında", son dönemdeki hızlı gelişimiyle öne çıkan Çin, uzaktan algılama uyduları, küresel konumlandırma, gözlem, genişbant iletişim uyduları, yörüngede daimi uzay istasyonu inşası, Ay çalışmaları, Mars ve Jüpiter’i keşif gibi iddialı projeleriyle 2045’te "uzayın lideri" olmayı hedefliyor.

Faciadan dönüldü! Minik kız seyir halindeki otomobilden böyle düştü

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Kana doymuyor: Perde arkasından yine o çıktı
Kana doymuyor: Perde arkasından yine o çıktı

Kana doymuyor: Perde arkasından yine o çıktı

İtiraf etti: FETÖ'cüler Pentagon'u milyonlarca dolar dolandırmış!
İtiraf etti: FETÖ'cüler Pentagon'u milyonlarca dolar dolandırmış!

İtiraf etti: FETÖ'cüler Pentagon'u milyonlarca dolar dolandırmış!

Türkiye'ye büyük haksızlık!
Türkiye'ye büyük haksızlık!

Türkiye'ye büyük haksızlık!

Türkiye’nin artan gücü korkuttu!
Türkiye’nin artan gücü korkuttu!

Türkiye’nin artan gücü korkuttu!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.