İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 mürettebatını SpaceX Dragon uzay aracıyla birlikte taşıyan SpaceX Falcon 9 roketi, Florida'daki Kennedy Uzay Üssü'nden başarılı bir şekilde fırlatıldı.

Uzaya çıkar çıkmaz Alper Gezeravcı'nın ilk yaptığı şey ise elindeki kalemi çevirerek yer çekimi deneyi yapmak oldu.

Artık Türkiye'nin ilk astronotu olan Alper Gezeravcı, uzaya çıktığı ilk saniyelerde kalem çevirmeye başladı.#GururDuyTürkiye #SpaceX pic.twitter.com/0QaHnMNW0s — Star Gazetesi ���� (@stargazete) January 18, 2024

TÜRKİYE'NİN İLK ASTRONOTU ALPER GEZERAVCI'NIN UZAY YOLCULUĞU BAŞLADI

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu SpaceX'e ait uzay aracı, ABD yerel saatiyle 16.49'da (TSİ 00.49) NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatıldı.

ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Fırlatma Kompleksi 39A'dan gerçekleştirilen fırlatma işlemiyle Ax-3 misyonunun üyesi olan Gezeravcı'nın uzay yolculuğu başladı.

SpaceX firmasına ait Dragon kapsülünü Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) taşıyacak olan Falcon 9 roketi, canlı yayınlanan geri sayımın ardından ABD yerel saatiyle 16.49'da (TSİ 00.49) planlandığı gibi fırlatıldı.

Uzunluğu 70 metre, çapı 3,7 metre ve yaklaşık 550 ton ağırlığındaki Falcon 9 roketi, alçak Dünya yörüngesinde 22 bin, durağan aktarım yörüngesinde 8 bin 300 ve Mars'ta 4 bin kilogram yük taşıma kapasitesine sahip.