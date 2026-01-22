İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ocak 2026 Perşembe / 4 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,3123
  • EURO
    50,7334
  • ALTIN
    6730.83
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Bilim-Teknoloji

Uzayda internet savaşı! Bezos, Starlink'e rakip oluyor

Uzayda rekabet kızışıyor. ABD'li milyarder Jeff Bezos'un şirketi Blue Origin, Elon Musk'ın Starlink ağına rakip olacak küresel uydu internet projesini hayata geçiriyor.

AA22 Ocak 2026 Perşembe 09:49 - Güncelleme:
Uzayda internet savaşı! Bezos, Starlink'e rakip oluyor
ABONE OL

Jeff Bezos'a ait havacılık ve uzay şirketi Blue Origin'den yapılan açıklamada, "TeraWave" adı verilen ağı oluşturmak amacıyla 5 bin 408 uydunun uzaya gönderileceği belirtildi.

Açıklamada, birbiriyle bağlantılı alçak ve orta yörüngede olacak bu uydularla dünya genelinde internete erişim sağlanmasının ve rakip hizmetlerden daha hızlı şekilde daha çok veri taşınmasının hedeflendiği ifade edildi.

Uydu internet ağının saniyede 6 terabite (Tbps) kadar indirme ve yükleme hızı sunacağı bilgisi verilen açıklamada, TeraWave uydularının 2027'nin son çeyreğinde fırlatılmaya başlanacağı kaydedildi.

Starlink bireysel müşterilere internet ve telefon hizmetleri sağlarken Blue Origin'in TeraWave uydu ağı, veri merkezlerine, iş yerlerine ve hükümetlere hizmet sağlamayı hedefliyor.

ÖNERİLEN VİDEO

O'Neal ile buluşmada yeni görüntü! Kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.