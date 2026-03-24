24 Mart 2026 Salı / 6 Sevval 1447
Bilim-Teknoloji

Uzayda internet yarışı: Rusya'dan Starlink'e meydan okuyacak hamle

Rusya merkezli uzay şirketi Bureau 1440, Starlink'in rakibi olarak görülen geniş bantlı internet uydularının yörüngeye yerleştirildiğini duyurdu.

AA24 Mart 2026 Salı 12:54
Bureau 1440'tan yapılan açıklamada, şirkete ait 16 geniş bantlı internet uydusunun dün uzaya fırlatıldığı bildirildi.

Uyduların başarılı bir şekilde yörüngeye yerleştiği belirtilen açıklamada, "Hedef uydu grubunun ilk uydularının fırlatılması, deneysel aşamadan bir iletişim hizmetinin oluşturulmasına geçişi işaret ediyor." ifadesine yer verildi.

Rusya'nın "Rassvet (Şafak)" projesinde yer alan uydular, ülkenin kendi bağımsız uydu internet ağı kurma hedefleri doğrultusunda üretildi. Proje, Ukrayna savaşında önemli rol oynayan ABD merkezli SpaceX şirketinin Starlink uydularına rakip olarak görülüyor. 2020'de kurulan Bureau 1440, dünyanın her yerinde minimum gecikmeyle saniyede 1 gigabite varan veri aktarım hızlarında geniş bant internet erişimi sağlayacak alçak yörünge uydu ağları geliştiriyor.

