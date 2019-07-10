Uzayda önemli gelişme: Bugün iniş yapıyor

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Uzayda önemli gelişme: Japon uzay aracı bugün asteroide iniyor

Japonya Uzay Ajansı’nın (JAXA) Ryugu asteroidinden örnek alarak Dünya’ya getirmesi amacıyla 2014 yılında uzaya gönderdiği, 4 yıl süren ve yaklaşık 300 milyon kilometre yol kat eden Hayabusa 2 uzay aracı bugün (10 Temmuz) asteroidin yüzeyine ikinci iniş manevrasını gerçekleştirecek.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Japonya Uzay Ajansı’nın Ryugu asteroidinden örnek alarak Dünya’ya getirmesi amacıyla Aralık 2014’te uzaya gönderdiği Hayabusa 2 uzay aracı bugün asteroidin yüzeyine ikinci inişini gerçekleştirecek.
 
Hayabusa 2 uzay aracı şubat ayında Ryugu asteroitine kısa süreli bir iniş yapıp yüzeyinden toprak örneği almayı başarmıştı.
BİR ASTERODİTTE İNSAN YAPIMI İLK KRATERİ OLUŞTURMUŞTU
 
Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), 25 Nisan Perşembe günü yaptığı açıklamada, güneş sisteminin nasıl geliştiğine ışık tutmaya yönelik bir adım olarak, bir asteroitte ilk kez yapay krater oluşturmayı başardıklarını bildirmişti.
 
Hayabusa-2, atom numarası 73 olan süper dayanıklı tantal metalinden yapılma 5 gram ağırlığındaki bir mermiyi ateşleyerek asteroidin yüzeyinden toz kaldırıp, bu toz bulutunun içinden de asteroit toprağından örnek almayı başarmıştı. Hayabusa-2, bu görevi ile insanlığın ilk uzay topunu kullanan araç olmuştu.
 
Daha önce NASA'nın Deep Impact probu, 2005 yılında bir kuyruklu yıldıza yapay bir krater oluşturmayı başarmıştı, ancak oluşturulan krater yalnızca gözlem amaçlıydı. Hayabusa2'nin oluşturduğu krater ise gözlem ve deneysel amaçlı.
 
Asteroitin güneş sisteminin doğduğu yaklaşık 4,6 milyar yıl öncesine ait büyük miktarda organik madde ve su içerdiği düşünülüyor.
 
“EJDERHA SARAYI” ANLAMINA GELİYOR
 
Hayabusa2'nin, aldığı bu örnekleri 2020 yılı içerisinde Dünya’ya getirmesi bekleniyor. Japonca'da "Dragon Sarayı" anlamına gelen ve eski bir Japon masalında okyanusun dibindeki bir kaleye atıfta bulunan Ryugu'nun fotoğrafları, asteroitin kayalar ile dolu pürüzlü bir yüzeye sahip olduğunu gösteriyor.

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