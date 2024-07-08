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Bilim-Teknoloji

Uzayda Türk çağı başlıyor… Gözler Türksat 6A için bu gece yarısına çevrildi

Türk mühendisler tarafından yüzde 80'nin üzerinde yerlilik oranıyla geliştirilen Türksat 6A uydusu için gözler bu gece yarısı 00.20'ye çevrildi. Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A, bu gece 00.20'de yörüngesine fırlatılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Bu gece inşallah bağımsızlığımızın sembolü Türksat 6A'nın fırlatma işlemlerini başarıyla gerçekleştirerek, kendi uydusunu üreten 11 ülkeden biri olacağız ve uzaya imzamızı atacağız.' dedi.

AA8 Temmuz 2024 Pazartesi 10:25 - Güncelleme:
Uzayda Türk çağı başlıyor… Gözler Türksat 6A için bu gece yarısına çevrildi
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Bakan Uraloğlu, Türksat 6A haberleşme uydusunun fırlatılması için hazırlıkları takip ettiklerini belirtti. Uraloğlu, Türksat 6A'nın bu gece saat 00:20'de fırlatma işleminin gerçekleştirileceğini söyledi. Türkiye'nin kendi uydusunu üreten 11 ülkeden biri olacağını belirten Uraloğlu, uzaya imza atılacağını dile getirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk mühendislerince üretilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A, Uraloğlu'nun katılımıyla, bu gece 00.20'de Space X firmasının ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden yörüngesine fırlatılacak.

Gece yarısı gerçekleştirilecek fırlatma sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesaj yayınlaması bekleniyor. Bakan Uraloğlu da Kennedy Uzay Merkezi'nden canlı bağlantı kurarak yaşanacak heyecanı Türkiye'ye aktaracak.

"BAĞIMSIZLIĞIMIZIN SEMBOLÜ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uraloğlu, fırlatma işlemleri için hazırlıkların sorunsuz devam ettiğini bildirdi.

Hazırlıkları takip ettiklerini belirten Uraloğlu, "Bu gece inşallah bağımsızlığımızın sembolü Türksat 6A'nın fırlatma işlemlerini başarıyla gerçekleştirerek, kendi uydusunu üreten 11 ülkeden biri olacağız ve uzaya imzamızı atacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, uydunun fırlatılmasından itibaren yaşanacak süreç hakkında da şu bilgileri verdi:

"Fırlatmanın ardından kimyasal itki sistemi ile yola çıkacak olan uydumuz, 35 bin 786 kilometre uzaklıkta 42 derece doğu boylamındaki kalıcı yörüngesine ulaşacak. Burada yörünge testlerine başlamayı planlıyoruz. Yaklaşık 1 ay sürecek testlerin ardından uydumuzu teslim alacağız ve faaliyete geçireceğiz."

Türksat 6A'nın Türkiye'nin en önemli AR-GE projelerinden olduğunu ve Türk mühendislerin yoğun çalışmalarının sonucunda yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranıyla üretildiğini bildiren Uraloğlu, "Uydumuz, TV yayıncılığı başta olmak üzere, haberleşme hizmetleri ve geniş kapsama alanı ile Türkiye'nin uydu haberleşme ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Ayrıca, mevcut uyduların hizmet vermediği Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya'nın da kapsama alanına girecek, 5 milyar insana hizmet verilecek." ifadelerini kullandı.

  • Türksat 6A
  • Uzay teknolojisi
  • Uydular

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