Uzaydan gelen kritik mesaj alarma geçirdi: Duman ve yanmış plastik kokusu var

star.com.tr 9 Eylül 2021 Perşembe 10:07 - Güncelleme: 9 Eylül 2021 Perşembe 10:07

Rusya'nın 2000 yılında uzaya gönderdiği Zvezda modülü, tüm yaşam destek sistemleriyle iki mürettebat üyesi için yaşam alanı sağlıyor.

Mürettebatla bağlantı kurduğunu belirten NASA, mürettebatın duman ve yanmış plastik kokusu bildirmesi üzerine, Rusya'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) Zvezda modülünde alarma geçildiği belirtdili.

Dumanın kaynağı henüz tespit edilmediği bildirilerken, mürettebatın istasyonun atmosferindeki zararlı maddeleri temizlemek için, kirlilik giderme sisteminin etkinleştirdiği belirtildi.

Daha sonra cihazlar, Zvezda modülündeki tıbbi dolap alanında zararlı maddelerin varlığını tespit etti. Astronot Toma Pesce, havalandırmanın çalışması nedeniyle yanmış plastik kokularının Rus bölgesinden istasyonun Amerikan kısmına ulaştığını söyledi.

Novitsky ve kozmonot Pyotr Dubrov, dumanın tespit edildiği alanda modül panellerini açtı ve panellerin arkasındaki alanı inceledi, ancak kaynağı bulamadı.

Mürettebat, Ekim 2020'de de, Zvezda modülünün transfer odasındaki çatlağı tespit etti ve mart ayında yama yaptı. Daha sonra, başka bir çatlak rapor edildi ve bu da kapatıldı.

Ancak mürettebat için risk oluşturmadığı düşünülen hafif sızıntı devam etti.

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