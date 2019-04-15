Uzun menzilde hassas vuruş: Kanatlı Güdüm Kiti

Türk savunma sanayii geliştirdiği önemli projelerle Türk Silahlı Kuvvetlerine hizmet etmeye devam ediyor. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir Twitter hesabından yerli ve milli imkanlarla üretilen ve geliştirilen Kanatlı Güdüm Kiti'nin (KGK) görüntülerini paylaştı. Demir'in "Milli ve yerli imkânlarla geliştirilen Kanatlı Güdüm Kiti..." mesajıyla paylaştığı videoda, KGK silah siteminin özellikleri ayrıntılı bir şekilde yer alıyor.

Güdümsüz genel maksat bombalarına güdüm ve uzun menzil yeteneği kazandırmak üzere TÜBİTAK tarafından geliştirilen KGK silah sistemi uçakların tehlikeli bölgelere yaklaşmadan, güvenli bir şekilde görevlerini tamamlamalarını sağlıyor.

KANATLI GÜDÜM KİTİ NEDİR?

KGK, mevcut güdümsüz 1000 lb’lik MK83 ve 500 lb’lik MK82 genel maksat bombalarını havadan karaya uzun menzillik akıllı mühimmatlara çeviren kanatlı bir güdüm kitidir. Böylece mevcut bombalara, her tür hava koşulunda, 100 km’nin üzerinde bir mesafeden atıldığında hassas vuruş yeteneği kazandırılmaktadır. Bu da uçakların tehlikeli bölgelere yaklaşmadan, güvenli bir şekilde görevlerini tamamlamalarını sağlamaktadır.