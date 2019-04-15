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Uzun menzilde hassas vuruş: Kanatlı Güdüm Kiti

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yerli ve milli imkânlarla geliştirilen Kanatlı Güdüm Kiti'nin görüntülerini paylaştı.

  • star.com.tr
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Türk savunma sanayii geliştirdiği önemli projelerle Türk Silahlı Kuvvetlerine hizmet etmeye devam ediyor. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir Twitter hesabından yerli ve milli imkanlarla üretilen ve geliştirilen Kanatlı Güdüm Kiti'nin (KGK) görüntülerini paylaştı. Demir'in "Milli ve yerli imkânlarla geliştirilen Kanatlı Güdüm Kiti..." mesajıyla paylaştığı videoda, KGK silah siteminin özellikleri ayrıntılı bir şekilde yer alıyor. 

Güdümsüz genel maksat bombalarına güdüm ve uzun menzil yeteneği kazandırmak üzere TÜBİTAK tarafından geliştirilen KGK silah sistemi uçakların tehlikeli bölgelere yaklaşmadan, güvenli bir şekilde görevlerini tamamlamalarını sağlıyor.

KANATLI GÜDÜM KİTİ NEDİR?

KGK, mevcut güdümsüz 1000 lb’lik MK83 ve 500 lb’lik MK82 genel maksat bombalarını havadan karaya uzun menzillik akıllı mühimmatlara çeviren kanatlı bir güdüm kitidir. Böylece mevcut bombalara, her tür hava koşulunda, 100 km’nin üzerinde bir mesafeden atıldığında hassas vuruş yeteneği kazandırılmaktadır. Bu da uçakların tehlikeli bölgelere yaklaşmadan, güvenli bir şekilde görevlerini tamamlamalarını sağlamaktadır.

Kit Yeteneklerine Genel Bakış

• Açılır kanat bütünü ile uzun menzil

• Tüm hava şartlarında gece gündüz görev yapabilme

• Tümleşik ANS/KKS (İng. INS/GPS şifreli yazılım desteği) hassas vuruş kabiliyeti

• F-16C Blok 40 ve F 4E / 2020 savaş uçaklarına sertifiye

• Seçilebilir vuruş açısı

• Fırsat hedeflerine taarruz

• Yol noktası takip edebilme

• MIL STD 1760 uyumluluğu

Artırılmış Menzil

KGK Yüksek irtifadan atıldığında azami 60 deniz mili, düşük irtifadan atıldığında ise azami 20 deniz mili menzillere ulaşabilmektedir.

Hedefi Vurma Doğruluğu

• Tümleşik ANS / KKS ile CEP değeri 10 m’den küçük

• Aktarım yönlendirme yeteneği ile ANS başarımını arttırılması

Farklı Bombalara Uyumu

• Farklı bombalarda (MK82 / MK83) tek tip kit kullanımı

Gelecekteki Geliştirme Planları

• NATO UAI uyumluluğu

• Silah sisteminin F-16  POIII  uçaklarına  entegrasyonu 

Uzun menzilde hassas vuruş: Kanatlı Güdüm Kiti

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