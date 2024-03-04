Vakıf Katılım'dan ''TROY Dijital Kredi Kartı''

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Vakıf Katılım müşterileri, TROY Dijital Kredi Kartı'na mobil şube üzerinden başvurarak kolayca ulaşabilecek.

Kart aidatı bulunmayan ve teslim süreçlerini beklemeyi gerektirmeyen TROY Dijital Kredi Kartı, hem online alışverişlerde hem de POS harcamalarında rahatlıkla kullanılabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, dijital kanalların güçlenmesi üzerine kurdukları strateji sonucunda 2023'te dijital kanallardan kazanılan müşteri sayılarının bir önceki yıla göre 5 kat artırdıklarını ve şu anda bankacılık işlemlerinin yüzde 94'ünün dijital kanalları aracılığıyla yapıldığını ifade etti.

Gelecek dönemde veriyi merkeze alan dijital odaklı iş yapış kültürünü daha da artırarak, yapay zeka ve robotik süreç uygulamalarına ağırlık vereceklerini belirten Akben, "Teknoloji temelli büyüme vizyonumuz doğrultusunda müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak ürün ve hizmetler konusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu doğrultuda mobil şubemiz üzerinden müşterilerimize Troy Dijital Kredi Kartı'nı sunuyoruz. Ülkemizde her geçen gün ilginin arttığı TROY logolu kartlarımıza bir yenisini daha ekleyerek müşterilerimize ödeme ve kullanım avantajı sağladığımız için mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.