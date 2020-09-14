Venüs'te bulunan fosfin, yaşam belirtisi mi? Bilim dünyasından şaşırtan keşif

star.com.tr 14 Eylül 2020 Pazartesi 16:50 - Güncelleme: 14 Eylül 2020 Pazartesi 16:50

Keşifle ilgili açıklamada, "Keşif, Hawaii'deki James Clerk Maxwell Teleskobu ve Şili'deki Atacama Kozmoloji Teleskobu yardımıyla yapıldı. Fosfin parçacıkları 20 ila 1 milyar konsantrasyonda keşfedildi." ifadeleri yer aldı.



Fosfin, renksiz toksik bir gazdır. Dünya'da oksijene ihtiyaç duymayan anaerobik organizmalar tarafından üretilebilir. Fosfin varlığı, 2019 yılında diğer gezegenlerde yaşamın bir göstergesi olarak sunuldu.

Ancak, gazın Venüs'teki varlığının, orada kesinlikle yaşam olduğu anlamına gelmediği ve başka bir sürecin sonucu olabileceği vurgulandı.

Keşfin günün ilerleyen saatlerinde resmi olarak duyurulması bekleniyor...

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