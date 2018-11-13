Vine geri dönüyor
Bir dönem çok popüler hala gelen sosyal medya video paylaşım platformu Vine, 30 saniyelik videolar çeken fenomenleriyle de meşhur olmuştu.
Ancak Instagram’la rekabete dayanamayan Vine sonunda kepenkleri kapatmak zorunda kalmıştı. Vine’ın kurucusu Dom Hofmann’ın attığı yeni bir tweet ise eski fenomen platformun geri dönmek üzere olduğunu doğruladı.
Vine 2 değil, byte
Dom Hofmann, byte adını verdiği yeni platformun, vine’ın devamı olacağını müjdeledi. 2019 bahar aylarında hayata geçecek byte platformunu Mayıs ayındayken Vine 2 olarak açıklayan Hoffman’ın aradan geçen sürede ismi değiştirdiği de anlaşılıyor.
(Tech Inside)
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