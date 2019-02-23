Virgin Galactic'in roket uçağı ilk kez bir test yolcusu ile uzaya yükseldi

İngiliz milyarder Richard Branson'un uzaya ticari uçuşlar için kurduğu Virgin Galactic şirketinin geliştirdiği VSS Unity roket uçağı ikinci kez atmosfere yükseldi. Bu test uçuşunda VSS Unity roket uçağı bir de yolcu taşıyarak bir ilki gerçekleştirdi.

Bu uçuşta Virgin Galactic'in gelecekteki uzay turistlerini eğitecek olan astronot şefi Beth Moses, müşteri deneyimini ve kabini değerlendirmek için SpaceShipTwo VSS Unity'deki pilotlara katıldı.

SpaceShipTwo VSS Unity roket uçağı Kaliforniya'daki Mojave Hava ve Uzay Limanı'ndan yerel saatle sabah 8'de havalandı. Sesten üç kat daha hızlı hareket eden VSS Unity 89.9 kilometre yüksekliğe çıkarak ikinci kez uzaya ulaşmayı başardı.

Yeniden kullanılabilir SpaceShipTwo gemisi daha önce Aralık 2018'de 82 kilometreden daha yüksek bir noktaya uçtu ve Amerika'nın 2011'deki mekik programının sona ermesinden bu yana atmosferi aşan ilk ticari uçuş oldu.

UZAYA TURİST TAŞIMADA MUSK, BEZOS VE BRANSON YARIŞIYOR

Elon Musk'ın SpaceX'i, Amazon'un sahibi Jeff Bezos'un Blue Origin'i uzaya turist taşımak için roket geliştiriyor ve denemeler yapıyor. Bezos ve Musk ilk uçuş için 2019 tarihini gösteriyor. İngiliz milyarder Richard Branson'un Virgin Galactic firması da yeni nesil uzay aracı VSS Unity’i başarıyla test etti ve uzaya çıkmak için yer ayırtmış olan 700 müşterisine tarih belirlemeye çalışıyor.