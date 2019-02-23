İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3215
  • 6,037
  • 227.249
  • 103.185
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Virgin Galactic'in roket uçağı ilk kez bir test yolcusu ile uzaya yükseldi

Virgin Galactic şirketinin geliştirdiği VSS Unity roket uçağı ilk kez bir test yolcusu ile uzaya yükseldi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İngiliz milyarder Richard Branson'un uzaya ticari uçuşlar için kurduğu Virgin Galactic şirketinin geliştirdiği VSS Unity roket uçağı ikinci kez atmosfere yükseldi. Bu test uçuşunda VSS Unity roket uçağı bir de yolcu taşıyarak bir ilki gerçekleştirdi.
 
Bu uçuşta Virgin Galactic'in gelecekteki uzay turistlerini eğitecek olan astronot şefi Beth Moses, müşteri deneyimini ve kabini değerlendirmek için SpaceShipTwo VSS Unity'deki pilotlara katıldı.
 
SpaceShipTwo VSS Unity roket uçağı Kaliforniya'daki Mojave Hava ve Uzay Limanı'ndan yerel saatle sabah 8'de havalandı. Sesten üç kat daha hızlı hareket eden VSS Unity 89.9 kilometre yüksekliğe çıkarak ikinci kez uzaya ulaşmayı başardı.
 
Yeniden kullanılabilir SpaceShipTwo gemisi daha önce Aralık 2018'de 82 kilometreden daha yüksek bir noktaya uçtu ve Amerika'nın 2011'deki mekik programının sona ermesinden bu yana atmosferi aşan ilk ticari uçuş oldu.
 
UZAYA TURİST TAŞIMADA MUSK, BEZOS VE BRANSON YARIŞIYOR
 
Elon Musk'ın SpaceX'i, Amazon'un sahibi Jeff Bezos'un Blue Origin'i uzaya turist taşımak için roket geliştiriyor ve denemeler yapıyor. Bezos ve Musk ilk uçuş için 2019 tarihini gösteriyor. İngiliz milyarder Richard Branson'un Virgin Galactic firması da yeni nesil uzay aracı VSS Unity’i başarıyla test etti ve uzaya çıkmak için yer ayırtmış olan 700 müşterisine tarih belirlemeye çalışıyor.

Türkiye, Bağdat´taki Geylani ve İmam-ı Azam külliyelerini restore ettiriyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan, Tersane İstanbul Temel Atma Töreni'nde konuşuyor

Başkan Erdoğan, Tersane İstanbul Temel Atma Töreni'nde konuşuyor

Bakan Varank'tan önemli açıklama: Bertaraf ettik

Bakan Varank'tan önemli açıklama: Bertaraf ettik

Bakan Akar'dan ABD'ye 'Suriye' uyarısı

Bakan Akar'dan ABD'ye 'Suriye' uyarısı

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

Çamlıca Camii'nin açılış tarihi belli oldu

Çamlıca Camii'nin açılış tarihi belli oldu

İngiliz milyarderin roket uçağı bir ilki gerçekleştirdi

İngiliz milyarderin roket uçağı bir ilki gerçekleştirdi

CHP'li Ali Kılıç'ın binlerce Maltepeliyi aldattığı ortaya çıktı

CHP'li Ali Kılıç'ın binlerce Maltepeliyi aldattığı ortaya çıktı

Türkiye'nin yeni sondaj gemisi Yalova açıklarında demirledi

Türkiye'nin yeni sondaj gemisi Yalova açıklarında demirledi
 

POPÜLER HABERLER

Nissan Navara Force ile Eskişehir´e gittik

Nissan Navara Force ile Eskişehir´e gittik

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019