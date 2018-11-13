Virgin Hyperloop One, yeni CEO buldu
Elon Musk’ın fikri üzerine geliştirilen Hyperloop teknolojisini ticarileştiren Hyperloop One şirketi, Virgin ile ortak olduktan sonra Virgin’in kurucusu Sir Richard Branson Hyperloop One’ın başına geçmişti.
Ancak şimdi Branson’ın görevden ayrılacağını açıklamasıyla, şirketin başına yeni bir CEO geçecek. Geleceğin ulaşım teknolojisini dünyaya yaygınlaştırma görevinin başında artık, New York toplu taşıma kurumunun eski şefi Jay Walder olacak.
Metro ve raylı sistemler konusunda deneyimli bir profesyonel olan Walder’ın yönetiminde Virgin Hyperloop One’ın nasıl adımlar atacağını ise yakında göreceğiz.
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