Virgin Hyperloop One, yeni CEO buldu

Ancak şimdi Branson’ın görevden ayrılacağını açıklamasıyla, şirketin başına yeni bir CEO geçecek. Geleceğin ulaşım teknolojisini dünyaya yaygınlaştırma görevinin başında artık, New York toplu taşıma kurumunun eski şefi Jay Walder olacak.

Metro ve raylı sistemler konusunda deneyimli bir profesyonel olan Walder’ın yönetiminde Virgin Hyperloop One’ın nasıl adımlar atacağını ise yakında göreceğiz.