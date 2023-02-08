VPN nedir, nasıl kullanılır? Android ve İOS için VPN kurulumu

VPN nasıl kullanılır? sorusu, sosyal medya platformlarına erişim sağlanamadığı zamanlarda sıkça sorgulanan konuların başında yer alıyor. VPN; bilgisayarınızı, akıllı telefonunuzu veya tabletinizi internetteki başka bir bilgisayara (sunucu olarak adlandırılır) bağlar ve bu bilgisayarın internet bağlantısını kullanarak internette gezinmenize olanak tanır. Peki Android ve İOS işletim sistemi olan cihazlarda VPN'e nasıl giriş yapılır? İşte kurulum ayarları...

VPN NEDİR, NASIL KULLANILIR?



VPN'ler, bölge kısıtlamalı web sitelerine erişmek (ülkemizde Twitter ve Wikipedia'ya erişimin engellenmesi), halka açık Wi-Fi'lerde yaptığınız aramaları meraklı gözlerden korumak ve daha fazlası için kullanılabilir.

Bilgisayarınızı (veya akıllı telefon ya da tablet gibi başka bir cihazı) bir VPN'e bağladığınızda, bilgisayar VPN ile aynı yerel ağdaymış gibi davranır. Tüm ağ trafiğiniz güvenli bir VPN bağlantısı üzerinden gönderilir. Bilgisayarınız ağ üzerindeymiş gibi davrandığından, bu, dünyanın diğer ucundayken bile yerel ağ kaynaklarına güvenli bir şekilde erişmenizi sağlar. Ayrıca, interneti VPN'nin bulunduğu konumdaymış gibi kullanabilirsiniz; bu, genel Wi-Fi kullanıyorsanız veya coğrafi olarak engellenmiş web sitelerine erişmek istiyorsanız bazı avantajlar sağlar. Bir VPN'e bağlıyken internette gezindiğinizde, bilgisayarınız şifrelenmiş VPN bağlantısı üzerinden web sitesiyle iletişim kurar. VPN, talebi sizin için iletir ve yanıtı web sitesinden güvenli bağlantı üzerinden geri iletir.

İOS İÇİN VPN KURULUMU



VPN'ler tüm iPhone'larda, iPad'lerde ve Mac'lerde doğrudan yapılandırılabilir. MacOS'te fazladan birkaç adım atmanız gerekse de, iOS'ta bu işlemi kolayca yapabilirsiniz.

iPhone veya iPad'inizde Ayarlar'ı açın.

Genel'e dokunun ve VPN'i seçin.

Ardından, VPN Konfigürasyonu Ekle'ye dokunun.

Ağ yöneticiniz gerekli bilgileri sağlayacaktır. Bu, VPN protokolünü, VPN ayarlarını (açıklama, uzaktaki kimlik, sunucu) ve kimlik doğrulama oturum açma bilgilerini içerir.

Tamamlandığında, profili kaydetmek için Bitti'ye dokunun.

ANDROİD İÇİN VPN KURULUMU



VPN desteği Android'de yerleşiktir, böylece bir uygulama indirmeye gerek kalmadan telefonun Ayarlar menüsünden kolayca VPN'inizi kurabilirsiniz.

Telefonun Ayarlar menüsünü açın. Sahip olduğunuz cihaza bağlı olarak aşağıdaki talimatların değişebileceğini unutmayın.

Wi-Fi ve İnternet veya Kablosuz ve Ağlar'a dokunun. Temel olarak, ağ ayarları sayfasına gitmeniz gerekir.

VPN'e dokunun. Bazı cihazlarda, önce Daha fazlası'na dokunarak seçenekleri genişletmeniz gerekebilir.

Yeni bir VPN bağlantısı için "VPN profili Ekle"[Add VPN profile]seçeceğine dokunun. Bunu görmüyorsanız, gelişmiş seçenekler menüsünü açmanız gerekecektir (genellikle üç dikey nokta simgesine dokunarak).

Sunucu adresi, kullanıcı adı ve şifre gibi gerekli bilgileri girin.

Bağlan'a dokunun. VPN uygulaması kullanıyorsanız uygulama açılır.