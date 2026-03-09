İSTANBUL 12°C / 4°C
Webrazzi AI 2026'nın ilk konuşmacıları belli oldu

Webrazzi, yapay zeka alanındaki ilk konferansı Webrazzi AI 2026 için geri sayımı başlattı. 8 Nisan 2026 tarihinde Wyndham Grand İstanbul Levent'te gerçekleşecek etkinlik, yapay zekanın farklı sektörlerde yarattığı dönüşümü ele almak üzere iş dünyasının, teknoloji liderlerinin ve girişimcilerin önemli temsilcilerini bir araya getirecek.

HABER MERKEZİ9 Mart 2026 Pazartesi 12:11
Türkiye'de yapay zeka odağında gerçekleştirilecek en kapsamlı buluşmalardan biri olmayı hedefleyen Webrazzi AI 2026, farklı alanlardan lider isimleri aynı sahnede buluşturacak. Etkinlik; bankacılıktan perakendeye, sağlıktan sigortaya, üretimden enerji ve lojistiğe, eğitimden profesyonel hizmetlere kadar birçok sektörde yapay zekanın yarattığı somut etkileri, gerçek kullanım senaryolarını ve AI-native ekiplerin deneyimlerini sahneye taşıyacak. Global uzmanlar, karar vericiler ve girişimcilerle birlikte yapay zekanın geleceğine dair güncel içgörüler paylaşılacak.

TÜRKİYE'NİN YAPAY ZEKA EKOSİSTEMİ WEBRAZZİ AI 2026'DA BULUŞUYOR

İlk tur konuşmacılar arasında, milyarlarca liralık operasyonları yöneten kurumlardan AI-native girişimcilere kadar geniş bir yelpazeyi temsil eden isimler yer alıyor:

● ALSE Data Kurucu & CEO'su Bahar Serçin Halefoğlu

● Parny Kurucu Ortak ve CEO'su Berkay Özuygur

● Amazon Web Services (AWS) Türkiye Genel Müdürü Berrin Özselçuk

● Connectmind AI Kurucu Ortağı Burcu Ağma

● PwC Türkiye CIO'su Cem Aracı

● Türkiye İş Bankası Veri Analitiği ve Yapay Zeka Bölümü Müdürü Çağlar Gülşeni

● Jackson Laboratory Profesörü Derya Unutmaz

● Doğuş Teknoloji Executive Vice President Dr. Serhan Yılmaz

● KPMG Türkiye İnovasyon ve Teknoloji Danışmanlığı Lideri, Şirket Ortağı Gökhan Mataracı

● Dassault Systèmes Türkiye Ülke Müdürü Hakan Kul

● Tmob AI Studio Kurucusu Rudi Dökmecioğlu

● Next Big App Kurucusu Selim Yörük

● Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle

● PwC Türkiye Direktörü Simin Toker

● Datassist CEO'su Umut Özbağcı

● Ussal Danışmanlık Yönetici Ortağı Ussal Şahbaz

● Yapay Zeka, Pazarlama ve Büyüme Uzmanı Yüce Zerey

Etkinliğin sponsorları arasında; Türkiye İş Bankası, Oredata-Google Cloud, Commencis, Datassist, Tmob AI Studio, Trendyol, Brandfocus, Karnaval Medya Grubu ve Platin yer alıyor.

Etkinliğe katılmak isteyenler için süper erken kayıt indirimleri devam ediyor. Konferans programı, yeni konuşmacılar ve sürpriz içeriklere ilişkin detayların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

