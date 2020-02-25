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Bilim-Teknoloji

WhatApp'ın masaüstü sürümüne karanlık mod geliyor

WhatsApp karanlık mod ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Uygulamanın masaüstü sürümünü güncelleyen WhatsApp'ın, bir karanlık mod üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. WhatsApp'ın masaüstü sürümündeki karanlık modunun ne zaman kullanıma sunulacağı ise şu an için bilinmiyor.

25 Şubat 2020 Salı15:52 - Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 15:52

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, uzun zamandır karanlık mod ile gündemde. Özellikle de son yıllarda furya haline dönüşen karanlık mod, bugün pek çok uygulamada aktif olarak kullanılabiliyor. Hatta WhatsApp'ın sahibi olan Facebook, kendi uygulaması ve Instagram da karanlık mod sunuyor.

WhatsApp, mobil uygulamasındaki beta kullanıcılarına karanlık modu resmi olarak kullanıma sundu. Ancak daha fazlasını planlıyor gibi görünüyor. Zira WhatsApp'ın son güncellemesinde keşfedilen kodlar, masaüstü uygulamasına bir karanlık mod geliştirildiğini gözler önüne seriyor.

WhatsApp ile ilgili gelişmeleri yakından takip eden ve WhatsApp'ın kodlarını inceleyerek yeni özellikleri ortaya çıkaran "xda developers", kodlar çalıştırıldığında bir karanlık temanın aktif hale geldiğini gösteriyor. 

Hemen yukarıda bulunan fotoğraf, WhatsApp geliştiricilerinin üzerinde çalıştığı yeni karanlık modu gözler önüne seriyor. WhatsApp'ın masaüstü sürümüne ait bu karanlık modun, Android platformu için geliştirilen karanlık mod ile aynı temaya sahip olduğunu açıkça görülebiliyor. 

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