WhatsApp Android'e çoklu dosya ve metin paylaşma özelliği geliyor

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, yeni özelliklerle kullanıcıları memnun etmeye devam ediyor. Google Play Beta Programı aracılığı ile Android beta sürümü güncelleyen şirket, 2.18.373 sürümü ile birlikte çoklu metin paylaşımı, çoklu dosya paylaşımı ve grup görüşme kısayolu özellikleri hakkında önemli gelişmeler gerçekleştirdi.

Çoklu bağlantı paylaşımı özelliği ile kullanıcıların herhangi bir çevrimiçi bağlantıyı birden fazla kişiyle daha kolay bir şekilde paylaşabilmesini sağlayacak olan WhatsApp, benzer bir özelliği şimdi de dosya ve metin paylaşımı için geliştiriyor. Artık herhangi bir uygulamadan dosya ya da metin paylaşacağınız zaman alıcı olarak birden fazla kişiyi seçebilir ve göndereceğiniz dosya ya da metni göndermeden önce önizleyebilirsiniz.

WhatsApp’ın grup sohbetlerine bir görüşme kısayolu ekleyeceğini ve bu sayede kullanıcıların daha kolay bir şekilde grup görüntülü ya da sesli görüşme başlatabileceğini zaten daha önce paylaşmıştık. WhatsApp, söz konusu özelliği beta kullanıcıları arasında yavaş yavaş kullanıma sunmaya başladı. Kısayolun size de gelip gelmediğini öğrenmek için WhatsApp beta uygulamasını güncelleyin ve herhangi bir grup sohbeti penceresini kontrol edin.

WhatsApp, grup görüşme kısayolu gibi çıkartma arama aracını de beta kullanıcılarına yayınlamaya başladı. Ancak kısayol butonunda olduğu gibi arama aracı da kullanıcılara çok yavaş bir şekilde yayınlanıyor. Bu nedenle bazı kullanıcılar özelliğe sahip olurken bazıları beklemeye devam ediyor.

(Webtekno)