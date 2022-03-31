WhatsApp bu telefonlarda çalışmayacak! Son tarih 31 Mart

Popüler anlık mesajlaşma platformu WhatsApp, sık sık güncelleme alıyor ve uygulamaya yeni özellikler ekleniyor. Yeni özellikleri desteklemeyen bazı eski nesil cihazlar da güncelleme sonrası WhatsApp'ı çalıştıramamaya başlıyor. WhatsApp, kısa bir süre önce konuya yönelik yeni bir açıklama yaparak uygulamayı desteklemeyecek cihazların bir listesini yayınladı.

Aksam.com.tr'den Doğa Yurduneri'nin haberine göre; Bu kapsamda; Android, iOS ve KaiOS'ların bazı sürümlerini kullanan telefonların, 31 Mart itibarıyla WhatsApp'ı çalıştırmayacağı ifade edildi. Platform; Android 4.1'in altındaki Android sürümünü kullanan cihazlar, iOS 10'un altındaki iOS sürümünü kullanan cihazlar ve KaiOS 2.5'in altındaki KaiOS sürümünü kullanan modellerin belirlenen tarih itibarıyla uygulamayı desteklemeyeceğine işaret etti.

İŞTE 31 MART'TAN İTİBAREN WHATSAPP KULLANAMAYACAK CİHAZLARIN LİSTESİ!

LG

-Optimus F7

-Optimus L3 II Dual

-Optimus F5

-Optimus L5 II

-Optimus L5 II Dual

-Optimus L3 II

-Optimus L7 II Dual

-Optimus L7 II

-Optimus Prime F6

-LG Enact

-Optimus L4 II Dual

-Optimus Prime F3

-Optimus L4 II

-Optimus L2 II

-Optimus F3Q

MOTOROLA

-Droid Razr

XIAOMI

-HongMi

-Mi2a

-Mi2s

-Redmi Not 4G

-HongMi 1s

HUAWEI

-Ascend D

-Quad XL

-Ascend D1

-Quad XL

-Ascend P1 S

SAMSUNG

-Galaxy Trend Lite

-Galaxy S3 mini

-Galaxy Xcover 2

-Galaxy Core