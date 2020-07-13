13 Temmuz 2020 Pazartesi 12:11 - Güncelleme: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 12:11

Twitter kullanıcılarından gelen raporlara göre WhatsApp çöktü ve Perşembe günü gece saatleri itibariyle ses veya görüntü indirme problemi yaşanıyor. Android ve iPhone (iOS) için mesajlaşma uygulaması, hem uygulama hem de WhatsApp Web tarafından gönderilen medyanın indirilmesinde problem yaşandığı kullanıcılar tarafından rapor edildi. Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması olan Whatsapp'ta fotoğraf göndermeme sorunu şu sıralar en çok aratılan konular arasında yer alıyor. WhatsApp çöktü mü? sorusu internet ortamında yoğun olarak aratılıyor. Dünya genelinde 2 milyardan fazla kullanıcısı bulunan WhatsApp uygulamasında sorun yaşanıyor. Birçok kullanıcı WhatsApp’ta sorun olduğunu diğer sosyal medya araçlarından paylaştı. WhatsApp’taki geç iletilme ve kilitlenme sorunu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. WhatsApp çöktü mü? WhatsApp’ta mesajlar neden gitmiyor?

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

Whatsapp fotoğraf gönderme özelliğini kullanmak isteyenler, Whatsapp'ın medya içeriği göndermediğini ve gelen içerikleri de açmadığını söyledi. Facebook bünyesinde bulunan WhatsApp uygulamasında sabah saatlerinden bu yana sorunlar yaşanıyor. Kullanıcılar WhatsApp gönderi iletme sorunu, fotoğraf ve video gönderilmediğini, Webwhatsapp'ta da aynı sorunun yaşadığını bildirdi. Özellikle Twitter üzerinden WhatsApp çöktü mü? sorusu ile ilgili olarak binlerce paylaşım yapıldı. WhatsApp'ta yaşanan sorunla ilgili açıklama yapıldığında sayfamızda paylaşacağız.

SORUN NE ZAMAN DÜZELECEK?

Twitter üzerinden birçok kullanıcının cevap aradığı Whatsapp çöktü mü sorusuna yönelik yetkililerden henüz bir açıklama yapılmadı. WhatsApp’ta mesajların neden gitmediğine dair henüz şirket tarafından yapılan bir açıklama yok. Aksaklığa neyin sebep olduğu ve sorunun ne kadar süreceği bilinmiyor.

WHATSAPP’TA YENİ ÖZELLİK

Edinilen bilgilere göre, WhatsApp uygulamasına gelen yeni güncellemeyle çevrimiçi özelliği kapatıldı. Böylece kullanıcılar artık birinin çevrimiçi olup olmadığını göremeyecek.