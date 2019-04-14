WhatsApp, Instagram ve Facebook çöktü mü? WhatsApp, Instagram ve Facebook neden çöktü? “WhatsApp çöktü mü?” sorusu vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. WhatsApp, Instagram ve Facebook çöktü mü? En çok kullanılan sosyal paylaşım ağları arasında yer alan WhatsApp, Instagram ve Facebook’a erişim sağlanamıyor.Bugün WhatsApp kullanmaya çalışan kullanıcılar uygulamanın düzgün çalışmaması üzerine WhatsApp çöktü mü diye araştırmaya başladı. WhatsApp bugün öğlen saatlerinde dünya genelinde çöktü. Uygulamaya girmeye çalışanlar mesaj gönderemiyor ya da alamıyor. Aynı sorun WhatsApp ile birlikte Instagram ve Facebook'ta da yaşanıyor.