WhatsApp, Instagram ve Facebook çöktü mü? WhatsApp, Instagram ve Facebook neden çöktü?
“WhatsApp çöktü mü?” sorusu vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. WhatsApp, Instagram ve Facebook çöktü mü? En çok kullanılan sosyal paylaşım ağları arasında yer alan WhatsApp, Instagram ve Facebook’a erişim sağlanamıyor.Bugün WhatsApp kullanmaya çalışan kullanıcılar uygulamanın düzgün çalışmaması üzerine WhatsApp çöktü mü diye araştırmaya başladı. WhatsApp bugün öğlen saatlerinde dünya genelinde çöktü. Uygulamaya girmeye çalışanlar mesaj gönderemiyor ya da alamıyor. Aynı sorun WhatsApp ile birlikte Instagram ve Facebook'ta da yaşanıyor.
“WhatsApp çöktü mü?” sorusu vatandaşlar tarafından yoğun ilgi araştırılıyor. Sevilen sosyal paylaşım ağları gün içerisinde sıkça ziyaret ediliyor. 14 Nisan’da vatandaşlar, “WhatsApp, Instagram ve Facebook çöktü mü?” sorusunu araştırmaya başladılar. WhatsApp bugün öğlen saatlerinde dünya genelinde çöktü. Uygulamaya girmeye çalışanlar mesaj gönderemiyor ya da alamıyor. Aynı sorun WhatsApp ile birlikte Instagram ve Facebook'ta da yaşanıyor.
WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?
Öte yandan WhatsApp uygulamasında proplem yaşayan kullanıcılar sosyal medyadan, uygulamanın çöktüğünü, ileti gönderme ve alma işlemi yapamadığını paylaştı.
AYNI SORUN INSTAGRAM VE FACEBOOK'TA DA VAR
WhatsApp'ın yanı sıra sosyal medya platformları Instagram ve Facebook'a da erişim sorunu yaşanıyor.
Yetkililerden şu ana kadar konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.
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