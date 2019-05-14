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WhatsApp kullanıcıları dikkat: WhatsApp araması aldığınızda...

Herhangi bir kişinin WhatsApp üzerinden kolayca hacklenebildiği ortaya çıktı. Casus yazılımın telefona yüklenmesi için, kişiyi WhatsApp'tan aramanın yeterli olduğu bildirildi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Dünya genelinde bir buçuk milyar insan tarafından kullanılan WhatsApp’ta, saldırganların uygulamanın telefon görüşmesi işlevini kullanıp hedefleri arayarak hem iPhone'lara hem de Android telefonlara gözetleme yazılımı yükleyebildiği keşfedildi.
 
İsrailli firma NSO Group tarafından geliştirilen kötü amaçlı yazılımın, telefonlara erişebilmesi için kişinin gelen aramaya cevap vermesine bile gerek olmadığı, cevapsız arama kaydının da, kendi kendine silindiği açıklandı.
 
WhatsApp, güvenlik açığına ilişkin yaptıkları araştırmalarında, bu yöntemi kullanarak kaç telefonun hedeflendiğini tahmin etmek için çok erken olduğunu söyledi.
 
WhatsApp, mühendis ekiplerinin güvenlik açığını kapatmak için San Francisco ve Londra'da günün her saati çalıştığını söyledi. WhatsApp, geçtiğimiz hafta cuma günü sunucularına bir düzeltme yapmaya başladı ve pazartesi günü müşteriler için bir düzeltme eki yayımladı.
 
Şirketten konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Bu saldırı, cep telefonu işletim sistemlerinin işlevlerini üstlenen casus yazılımlar sunmak için hükümetlerle birlikte çalıştığı bilinen özel bir şirketlerin geliştirdiği tüm özelliklere sahip. Bu konu hakkında elimizdeki bilgileri paylaşmak ve sivil toplumu bilgilendirmek için birlikte çalışmak üzere birçok insan hakları kuruluşuna bilgi verdik.” denildi.
 
NSO’nun amiral gemisi ürünü, bir telefonun mikrofonunu ve kamerasını açabilen, e-posta ve mesajlar arasında dolaşıp konum verileri toplayabilen bir program olan Pegasus'tur.
 
WhatsApp saldırıları hakkında açıklama yapması istenilen NSO, konuyu araştırdığını, müşterilerinin dikkatlice incelendiğini ve herhangi bir suistimalin de araştırıldığını söyledi.
 
Toronto Üniversitesi Citizen Lab'da kıdemli bir araştırmacı olan John Scott-Railton, “WhatsApp'ın son birkaç gün içinde uyguladığı önlemlerin, saldırıların başarılı olmasını engellediğine inanıyoruz.” ifadesini kullandı.

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