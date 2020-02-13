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Bilim-Teknoloji

WhatsApp platformu 2 milyar kullanıcıya ulaştı

Her internet kullanıcısının günlük iletişim aracı haline gelen WhatsApp büyümesini sürdürüyor. Platform bu hafta itibariyle 2 milyar kullanıcı sayısına ulaştığını duyurdu.

13.02.2020  13:49 - Güncelleme: 13.02.2020  13:49

Dünyanın en büyük sosyal ağı haline gelen Facebook'un çatısı altındaki uygulamalar da kendisinden geri kalmıyor. 1 milyar kullanıcıyı geride bırakan Instagram'ın ardından WhatsApp platformunun da 2 milyar kullanıcı sayısına ulaştığı duyuruldu.

Halen büyüyor

WhatsApp bugün her internet kullanıcısının günlük hayatında iletişim kurduğu bir araç haline geldi. Ayrıca pek çok kurumda gayri resmi iç iletişim aracı olarak da kullanılıyor. Bu bakımdan sürekli bir büyüme gösteriyor.

Bazı ülkelerin uçtan uca şifrelemeyi ulusal güvenlik amacıyla delmesini istediği WhatsApp ekibi, rekor kullanıcı sayısını bu talepleri geri çevrimek için mazeret olarak kullanıyor. Ekip uygulamaya duyulan güvenin sakıncalı talepler nedeniyle kaybolabilceceğini ifade ediyor.

Diğer taraftan Durum sekmesinde reklam gösterimini erteleyen Facebook'un devasa kullanıcı kitlesinden bir şekilde gelir elde etmek amacını devam ettirdiği düşünülüyor.

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