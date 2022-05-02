İSTANBUL 19°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Mayıs 2022 Pazartesi / 1 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,8896
  • EURO
    15,6714
  • ALTIN
    896.168
  • BIST100
    2430.55
Bilim-Teknoloji

WhatsApp resmen duyurdu! 'Binlerce hesabı kapattık'

Anlık haberleşme uygulaması WhatsApp, Hindistan'da 18 bin hesabı daha kapattı. WhatsApp raporunda, hesaplarda BT kurallarına aykırı kullanım tespit edildiği ileri sürüldü. Hindistan'da 2021'de çıkan yeni yasanın ilk ayında 2 milyon WhatsApp hesabı kapatılmıştı.

Star Gazetesi2 Mayıs 2022 Pazartesi 15:11 - Güncelleme:
ABONE OL

WhatsApp, Mart 2022'de Hindistan'da 18 binden fazla hesabı yasakladı. Bu hesapların, platformu kötüye kullanma, yalan haber yayma ve sahtecilik nedeniyle kapatıldığı bildirildi.

Şirketin, 'BT Kuralları 2021 kapsamında onuncu aylık rapor'unda, 1 Mart ile 31 Mart arasında Hindistan'da 18 binden fazla hesabın kapatıldığı belirtildi.

Bir şirket sözcüsü, şirketin Mart 2022 raporunu BT Kuralları 2021 kapsamını kamuoyuna açıkladığını, söz konusu kullanıcı güvenlik raporunda, kullanıcılardan gelen şikayetler ve bunlarla ilgili yapılan işlemlerin tüm detaylarına yer verildiğini belirtti.

Bununla birlikte şirket, bu raporda platformun kötüye kullanılmasını önlemek için yapılan çalışmaların ayrıntılarına da yer verdi.

Söz konusu çalışmada, "Bu rapor, şirket tarafından suistimal tespitiyle hazırlanmış olup, WhatsApp 'Şikayet Et' özelliğinden gelen olumsuz geri bildirimlere karşı alınan aksiyonları da içermektedir." ifadelerine yer verildi.

WhatsApp, son birkaç yıldır platformunu kullanıcılar için güvenli hale getirmek için gerekli adımları atıyor. Bu, WhatsApp'ta giderek daha fazla viral hale gelen sahte haberlerin engellenmesine de yardımcı oluyor.

Şirket bu yıl Şubat ayında 14.26 binden fazla Hint WhatsApp hesabını, şikayet raporu ve kendi tespit yöntemine dayanarak yasakladı.

İLK RAPORDA 2 MİLYON WHATSAPP HESABI KAPATILDI

WhatsApp, Hindistan'ın teknoloji yasası kapsamındaki ilk raporunu Mayıs 2021'de yayımlamıştı. Bu çalışmada, kural ihlali nedeniyle Mayıs ayında Hindistan'da iki milyondan fazla hesabın engellendiği duyurulmuştu.

Bunların yüzde 95'inin, Hindistan'da mesajların kaç defa iletilebileceğine dair kuralların ihlal ettiği belirtildi.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.