WhatsApp, Mart 2022'de Hindistan'da 18 binden fazla hesabı yasakladı. Bu hesapların, platformu kötüye kullanma, yalan haber yayma ve sahtecilik nedeniyle kapatıldığı bildirildi.

Şirketin, 'BT Kuralları 2021 kapsamında onuncu aylık rapor'unda, 1 Mart ile 31 Mart arasında Hindistan'da 18 binden fazla hesabın kapatıldığı belirtildi.

Bir şirket sözcüsü, şirketin Mart 2022 raporunu BT Kuralları 2021 kapsamını kamuoyuna açıkladığını, söz konusu kullanıcı güvenlik raporunda, kullanıcılardan gelen şikayetler ve bunlarla ilgili yapılan işlemlerin tüm detaylarına yer verildiğini belirtti.

Bununla birlikte şirket, bu raporda platformun kötüye kullanılmasını önlemek için yapılan çalışmaların ayrıntılarına da yer verdi.

Söz konusu çalışmada, "Bu rapor, şirket tarafından suistimal tespitiyle hazırlanmış olup, WhatsApp 'Şikayet Et' özelliğinden gelen olumsuz geri bildirimlere karşı alınan aksiyonları da içermektedir." ifadelerine yer verildi.

WhatsApp, son birkaç yıldır platformunu kullanıcılar için güvenli hale getirmek için gerekli adımları atıyor. Bu, WhatsApp'ta giderek daha fazla viral hale gelen sahte haberlerin engellenmesine de yardımcı oluyor.

Şirket bu yıl Şubat ayında 14.26 binden fazla Hint WhatsApp hesabını, şikayet raporu ve kendi tespit yöntemine dayanarak yasakladı.

İLK RAPORDA 2 MİLYON WHATSAPP HESABI KAPATILDI

WhatsApp, Hindistan'ın teknoloji yasası kapsamındaki ilk raporunu Mayıs 2021'de yayımlamıştı. Bu çalışmada, kural ihlali nedeniyle Mayıs ayında Hindistan'da iki milyondan fazla hesabın engellendiği duyurulmuştu.

Bunların yüzde 95'inin, Hindistan'da mesajların kaç defa iletilebileceğine dair kuralların ihlal ettiği belirtildi.