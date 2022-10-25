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Bilim-Teknoloji

WhatsApp uygulamasında erişim sıkıntısı

Anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp'ta sorun yaşanıyor. Atılan mesajlar iletilmiyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, 'WhatsApp servislerinde global kaynaklı kesinti yaşanmakta olup ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir.' dedi.

25 Ekim 2022 Salı 10:29 - Güncelleme:
WhatsApp uygulamasında erişim sıkıntısı
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Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp'ta erişim sorunu yaşanmaya başladı.

Downdetector verilerine göre, Türkiye ve çeşitli ülkelerde mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta erişim sorunu yaşanıyor.

Dünyaca ünlü ve en çok tercih edilen platform WhatsApp'ta 25 Ekim 2022 saat 10.10 sıralarından itibaren çeşitli sorunlar yaşandığı kullanıcılar tarafından bildirilmeye başladı.

Kullanıcılar WhatsApp Web uygulamasına erişim sağlayamıyor. Ayrıca mobil uygulama üzerinden gruplara mesajlar iletilmiyor.

BAKAN YARDIMCISI SAYAN: WHATSAPP'TAKİ KESİNTİ GLOBAL KAYNAKLI

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, WhatsApp servislerinde global kaynaklı kesinti yaşandığını ve Türkiye'deki kullanıcıların bundan kısmen etkilendiğini belirtti.

Bakan Yardımcısı Sayan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "WhatsApp servislerinde global kaynaklı kesinti yaşanmakta olup ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir" dedi.

Sayan açıklamasında ayrıca, "Küresel ölçekte kendi alanlarında adeta fiili tekel oluşturan dijital hizmet sağlayıcılar ve OTT'lerin hizmet sürekliliği açısından hesap sorulamaz olması söz konusu olamaz. Fiilen gündelik hayatın bir parçası haline gelen dijital hizmet sağlayıcıların topluma ve egemen devletlere karşı sorumlulukları olduğu yadsınamaz" ifadelerini de yer verdi.

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