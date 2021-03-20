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Bilim-Teknoloji

WhatsApp ve Instagram'da neden kesinti yaşandı?

WhatsApp ve Instagram'da yaşanan kesintilerin global çapta ve yurt dışı kaynaklı olduğu açıklandı.

AA20 Mart 2021 Cumartesi 08:17 - Güncelleme: 20 Mart 2021 Cumartesi 08:17
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Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Uluslararası Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) raporuna göre WhatsApp ve Instagram trafiklerinde yaşanan kesintilerin global çapta ve yurt dışı kaynaklı olduğunu bildirdi.

Sayan, Twitter'dan, WhatsApp ve Instagram trafiklerinde yaşanan kesintilere ilişkin açıklama yaptı.

USOM'un raporuna göre, WhatsApp ve Instagram trafiklerinde yaşanan kesintilerin global çapta ve yurt dışı kaynaklı olduğunu belirten Sayan, "Yerli uygulamalarımız olan Yaay ve BİP uygulamalarımızda herhangi bir hizmet kesintisi bulunmamaktadır. Yerli ve milli servisleri destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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