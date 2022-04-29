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Bilim-Teknoloji

WhatsApp'a erişim sağlanıyor mu?

En çok kullanılan mesajlaşma uygulamaları arasında yer alan WhatsApp'a son saatlerde erişim sorunu yaşanıyor. Uygulama kullanıcıları Whatsapp'ta yaşanan erişim sorununun ne zaman düzeleceğini araştırıyor. Peki, WhatsApp çöktü mü, neden açılmıyor ve ne zaman düzelecek? İşte, detaylar...

29 Nisan 2022 Cuma 03:10 - Güncelleme:
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WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

WhatsApp uygulamasına 28 Nisan akşamı saat 23:25 sıralarından itibaren erişim sorunu yaşanmaya başladı. Kullanıcılar mesaj göndermek ve almakta sorunla karşılaştıklarını ve WhatsApp WEB uygulamasının açılmadığını belirttiler. Saat 00:00 itibariyle hatanın giderilmeye başladığı gözlemlendi.

WHATSAPP NE ZAMAN DÜZELECEK?

Erişim sorunu hakkında WhatsApp'dan açıklama geldi. Yapılan açıklama şu şekilde; 'Şu anda WhatsApp kullanırken bazı sorunlar yaşıyor olabilirsiniz. İşlerin tekrar sorunsuz yürümesi için bunun farkındayız ve çalışıyoruz. Sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz ve bu arada sabrınız için teşekkür ederiz.'

WhatsApp uygulaması sorunun çözüldüğüne dair, 'Ve geri döndük. Mutlu sohbetler!' ifadelerine yer verdi.

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