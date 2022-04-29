WhatsApp'a erişim sağlanıyor mu?

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

WhatsApp uygulamasına 28 Nisan akşamı saat 23:25 sıralarından itibaren erişim sorunu yaşanmaya başladı. Kullanıcılar mesaj göndermek ve almakta sorunla karşılaştıklarını ve WhatsApp WEB uygulamasının açılmadığını belirttiler. Saat 00:00 itibariyle hatanın giderilmeye başladığı gözlemlendi.

WHATSAPP NE ZAMAN DÜZELECEK?

Erişim sorunu hakkında WhatsApp'dan açıklama geldi. Yapılan açıklama şu şekilde; 'Şu anda WhatsApp kullanırken bazı sorunlar yaşıyor olabilirsiniz. İşlerin tekrar sorunsuz yürümesi için bunun farkındayız ve çalışıyoruz. Sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz ve bu arada sabrınız için teşekkür ederiz.'

WhatsApp uygulaması sorunun çözüldüğüne dair, 'Ve geri döndük. Mutlu sohbetler!' ifadelerine yer verdi.