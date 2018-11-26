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Whatsapp'a görüntülü grup sohbet özelliği

WhatsApp iOS gruplarında sağ en üst köşede artık bir arama butonu bulunacak. Bu çağrı butonu ile kolay bir şekilde arkadaşlarınız ile grup şeklinde görüntülü sohbetler başlatabileceksiniz.

  • DHA
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Fakat şunu belirtmemiz gerekiyor ki, bulunduğunuz gruptan sadece rehberinize kayıt etmiş olduğunuz arkadaşlarınızla grup halinde görüntülü konuşabileceksiniz.
 
 
Söz konusu bu yenilik henüz Android kullanıcıları için ne zaman kullanıma sunulacağı hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. 
 

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