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Windows 10'da şifresiz oturum açılabilecek

MICROSOFT, milyonlarca bilgisayarda yüklü olan işletim sistemi Windows 10 için yeni bir uygulama üzerinde çalışıyor. Şirket, kullanıcıların şifre girmeden oturum açabilmesi için geliştirdiği uygulamanın testlerine başladı.

  • DHA
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Windows 10 insider önizleme sürümünde ortaya çıkan yeni özellik, Windows'a parolasız oturum açma yeteneği kazandırıyor. Söz konusu özelliği kullanabilmek için ise öncelikle Ayarlar > Hesaplar > Oturum Açma seçeneklerini izlemesi gereken kullanıcılar, sonrasında 'Cihazınızı parolasız yapın' seçeneğini seçerek parolasız oturum açmayı aktif hale getirebiliyor.
 
Parolasız oturum açma özelliğinin aktif olmasıyla birlikte windows parmak izi algılama, PIN kodu ve yüz tanıma uygulaması arasında otomatik olarak geçiş yaparak oturumun açılmasına olanak sağlayacak. Test sürecinin sona ermesiyle birlikte yeni özelliğin ilerleyen haftalarda tüm Windows 10 kullanıcılarına sunulması bekleniyor. 

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