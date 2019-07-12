Windows 10'da şifresiz oturum açılabilecek MICROSOFT, milyonlarca bilgisayarda yüklü olan işletim sistemi Windows 10 için yeni bir uygulama üzerinde çalışıyor. Şirket, kullanıcıların şifre girmeden oturum açabilmesi için geliştirdiği uygulamanın testlerine başladı.