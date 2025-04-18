World Marketing Summit 2025 tamamlandı… Pazarlamanın iki vazgeçilmezi: Yapay zeka ve sürdürülebilirlik

İnovasyon ve pazarlama dünyasının en prestijli zirvelerinden biri olan World Marketing Summit 2025, Çırağan Sarayı'nda gerçekleşti. İlki 2018 yılında yapılan zirve, bugün ikinci kez ulusal ve uluslararası konuşmacıların yer aldığı bir programla tamamlandı. Bu yıl "İnovasyon Çağında Pazarlama" temasıyla düzenlenen etkinlik, pazarlamanın duayeni ve zirveye de adını veren Prof. Philip Kotler'in "Pazarlamanın Geleceği"ne ilişkin sunumu ile başladı. Prof. Philip Kotler, Türkiye'nin sektördeki dinamik potansiyeli ve teknoloji yoğunluklu çabasına hayranlığını dile getirerek kadın yöneticilerin başarısına dikkati çekti. Kotler, Türkiye'deki girişimcilerin yapay zeka tabanlı yatırımlarından övgüyle bahsederek, Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki çok sayıda Türk şirketin sektöre önemli bir hareket getirdiğini söyledi. Devamında üç farklı oturum ve sunumlarla pazarlamanın geleceğini şekillendiren trendler, yapay zeka, sürdürülebilirlik, yeşil pazarlama ve yeni nesil pazarlama çözümleri gibi sektöre yön veren konular ele alındı.

Markalaşma ve pazarlama anlamında Türkiye için çok kıymetli olan zirve hakkında, programın danışma kurulunda yer alan Destinasyon Pazarlaması Stratejisi Danışmanı Özgül Özkan Yavuz, İstanbul Kent Üniversitesi Reklam ve Halkla İlişkiler Bölümü'nden Doç. Dr. Duygu Aydın Aslaner, Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim Bölümü'nden Doç. Dr. Gülşah Aydın Tolunay ile Buz Ajans Başkanı Ayşenur Aydın Gümrükcü aksam.com.tr için özel açıklamalarda bulundu.

ÖZGÜL ÖZKAN YAVUZ: BU TARZ ZİRVELER MARKALARIN DÜNYAKİ GELİŞMELERİ GÖRMESİ AÇISINDAN ÖNEMLİ

2018 yılında ilkini yaptıkları World Marketing Summit programının bu sene "İnovasyon Çağında Pazarlama" teması ile gerçekleştirdiklerini belirten Özgül Özkan Yavuz, "İlkini 2018 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi ile yapmıştık. O dönemde Phliip Kotler de gelmişti. Bu sene video konferans ile eşlik etti bize. Temamızı belirlerken danışma kurulu ile daha fütüristik bir şeyler konuşalım istedik. Yeni trendlerin konuşulması ve geleceğe yönelik bir şeyler duymak istedik. Program kapsamında; yapay zekanın pazarlama ile ilişkisi, nöro pazarlamadaki değişimler ve dönüşümler, yeşil pazarlama, tüketicinin değişen tercihleri, davranışsal pazarlama ve kriz iletişimi gibi ana konuları ele aldık. Ulusal ve uluslararası alanda çok iyi isimleri ağırladık. Ve onlar tecrübeleri ile pazarlamayı farklı boyutlarıyla anlattı" diyerek sözlerine başladı.

ÜLKE OLARAK ÜRETİM GÜCÜMÜZ ÇOK YÜKSEK

Markalaşma ve pazarlamanın her sektörün ihtiyacı olduğuna değinen Yavuz, konuşmasına şöyle devam etti: "Bu sene 500 civarı bir katılım oldu. Bunlar içinde küçük ölçekli ya da sektöre yeni girmiş markalar, hali hazırda büyük olan markalardan konumunu korumaya çalışan firmalar ve Türkiye'de güçlü bir sektöre sahip olup yurt dışına da açılmak isteyen markalardan temsilciler burada yerini aldı. Öğrenilmesi gereken bir alan olduğunu düşünüyorum. Ülke olarak üretim gücümüz çok yüksek. Farklı alanlarda üretimler yapıyoruz. Hizmet sektörü anlamında çok iyi işler var. Ama pazarlama ve markalaşma bizim eksik olduğumuz bir alan. Özellikle katma değerli üretime geçmek, ekonomik geliri artırmak için bu etkinlikler çok önemli. Bu tarz zirveler bize yeni şeyler öğretmek ve dünyadaki trendleri, gelişmeleri görmemiz açısından katkı sağlıyor."

AYŞENUR AYDIN GÜMRÜKCÜ: HER YIL BÜYÜYEREK SEKTÖRE DESTEK VERMEK İSTİYORUZ

Zirve'nin Türkiye'de gerçekleşmesinde büyük payı olan Buz Ajans Başkanı Ayşenur Aydın Gümrükcü de her yıl düzenli olarak daha da büyüyerek pazarlama dünyasına destek vermek istediklerini dile getirerek şunları aktardı: "Bu yıl Kotler Zirvesi'ni Türkiye'de düzenlemek bizim için çok önemliydi. Türkiye, stratejik konumu, dinamik pazarı ve girişimcilik ruhu ile global markalar için büyük bir çekim merkezi olmayı sürdürüyor. Dijitalleşme, yapay zeka, sürdürülebilirlik ve müşteri deneyimi gibi konuların giderek daha fazla önem kazandığı bu dönemde, Türkiye'nin pazarlama alanında dünyaya söyleyecek çok sözü var. İnovasyon Çağında Pazarlama ile biz de yeni nesil çözümler üretmeye, gençlerin önünü açmaya çalıştık. Bugünkü programda sunucularımızdan biri de Buzy isimli bir yapay zeka idi... Ülkemizde çok kıymetli markalar var. Son yıllarda pazarlamaya verilen önem arttı. Özellikle aile şirketlerinin markalaşma ve pazarlamaya yaptığı yatırımlarla ömrünün ne kadar uzadığını gördük. Bugün ayrıca Türkiye'de ilk kez Kotler Awards Pazarlama Ödülleri verildi. Ulusal ve global bir jüri tarafından seçilen markalar, ödüllerini aldı. Bu da çok kıymetli bir tarafıydı zirvenin. Bundan sonra daha da büyüyerek pazarlama dünyasına destek vermeye devam etmek istiyoruz."

DOÇ. DR. DUYGU AYDIN ASLANER: AI ŞİRKET İÇİ EĞİTİMELERE ENTEGRE EDİLMELİ

World Marketing Summit'in hem Türkiye'nin uluslararası bilinirliliğini artırmak hem de markalarımızın dünya arenasına çıkışında çok önemli bir faktör olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Duygu Aydın Aslaner, "Global markalar yaratmak için bu etkinliklerin daimi olması gerekiyor. Artık tüketiciler değişiyor. Z kuşağı ergenlik döneminde dijital hayat ile tanıştı. Alfa kuşağı, beta kuşağı tamamen bunların içine doğuyor. Bazen bunlara direniyoruz ama zamanın ruhunu yakalamak lazım. Dijital çağ derken artık yapay zeka çağı diyoruz. Hologram teknolojileri, AI teknolojileri birçok yeni şey var. Bu enstrümanları kullanıp tüketiciye yansıtabildiğimiz noktada doğru yoldayız demektir." diyor ve ekliyor: "Yapay zeka bu dönemde tüm markaların dijital stratejilerinde önemli bir rol oynuyor. İçerik oluşturmadan prodüksiyon aşamasına kadar etkili bir yerde duruyor. Hal böyle olunca da endüstrinin bu gelişmelere ayak uydurması gerekiyor. Bu anlamda AI eğitimi çok önemli. Geleneksel pazarlama bir şekilde akıp gidiyor ama AI ile dönüşen bir süreçte var. Bunu göz ardı etmemek lazım. Yapay zeka pazarlamayı kolaylaştıran bir alan. Özellikle veri analitiğinden kişiselleştirmeye kadar, bir insanın harcayacağı süreyi minimize ediyor. Elbette insan eli her zaman var olmalı. Yönlendirmelerin doğru yapılması lazım. Bu da yapay zeka okur yazarlığını gündeme getiriyor. Bundan dolayı şirket için eğitimlerde AI alanı çok önemli. Bu süreci içselleştiren markalar başarıya ulaşacaktır."

DOÇ. DR. GÜLŞAH AYDIN TOLUNAY: SÜRDÜRÜLEBİRLİKLİK MARKALARIN VAZGEÇİLMEZİ OLMAK ZORUNDA

World Marketing Summit 2025'in en önemli konu başlıklarından biri olan Yeşil Pazarlama: Sürdürülebilirlik konusuna değinen Doç. Dr. Gülşah Aydın Tolunay, "Yeşil Pazarlama bugünün en önemli başlıklarından biri idi. Son dönemde artan çevre kirliliği ve yeni jenerasyonun bu konuda çokça duyarlı olması markaları da bu başlık altında önlem almaya itiyor. Yapılan araştırmalara göre z kuşağı artık iş seçerken bile görüştükleri şirketin topluma, çevreye olan duyarlılığını dikkate alıyor. Bugün büyük petrol şirketleri ki çevreye, Okyanuslara en çok zarar veren iş kolları çevre ile alakalı büyük etkinlikler yapıyor. Bir yerden kirletirken bir yerden düzeltiyor. Bunu yapmak zorunda... Çünkü tüketici artık çok güçlü. X ve sonrasında gelen kuşak çok bilinçli. Ve artık sosyal medya, internet sayesinde nerede ne var her şeyden haberdarlar. Alışveriş yapacakları markaları araştırıyorlar. Kozmetik ürün alacak diyelim, hayvan üzerinde deney yapıyor mu diye bakıyor. Ya da başka bir ürün alacak o marka çevreye zarar veriyor mu diye inceliyor. Bazı markalar artık dikkat ederseniz geri dönüşüm, ileri dönüşüm ile ilgili ürünler ortaya koyuyorlar. Havlu, tshirt yapanlar var. Özellikle yurt dışında markalar bu konuda önemli çalışmalar yapıyor. Bizim markalarımızın da yeşil pazarlama alanında çalışmalar yapması onların başarılarını etkileyecek ve devamlı olması açısından önemli. Yeşil pazarlama derken sürdürülebilirlikten bahsediyoruz aslında. Sürdürülebilirlik, artık olmazsa olmazımız. Bu tüm markalar için geçerli" şeklinde konuşuyor.

BUGÜN 12 PROJE SERGİLENİYOR

Ödül törenindeki "Genç Kotler" bölümü kapsamında Türk Telekom sponsorluğunda yarışan üniversite öğrencilerine de değinen Tolunay, "23 üniversiteden çok sayıda proje katıldı. Bugün burada 12'si sergileniyor. Bu anlamda da çok kıymetli bir zirve oldu" dedi.

ALANINDA UZMAN KONUŞMACILAR KATILDI

World Marketing Summit 2025 kapsamında üç farklı oturum düzenlendi. "Yapay Zeka ve Pazarlama" panelinde yapay zeka ve robotik yazarı Şule Güner moderatörlüğünde; Pazarlama Profesörü Prof. Dr. Marc Oliver Opresnik, İstinye Üniversitesi AI Araştırmacısı Doç. Dr. Şebnem Özdemir ve Yapay Zeka, Teknoloji Konuşmacısı Ömer Wilson konuşmalarını gerçekleştirdi.

"Yeşil Pazarlama: Pazarlamada Sürdürülebilirlik" panelinde Marka Danışmanı Esra Baykal moderatörlüğünde; WDO (World Design Organization) Başkanı Thomas Garvey, Visa Türkiye Pazarlama Başkanı Ülkü Yüksel, Benetton Türkiye Genel Müdürü Dr. İdris Onay ve LC Waikiki Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Necip Özçer konu hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Günün son paneli olan "Pazarlamada Yeni Nesil Çözümler"de ise IAB İnteraktif Reklamcılık Derneği CEO'su Neslihan Olcay moderatörlüğünde; Yekon (Yaratıcı Endüstriler Konseyi Derneği) Başkanı E. Sertaç Ersayın, Publicis Groupe Turkey Strategy Lead & Reklamcılık Vakfı Başkanı Zeynep Bortaçina Yener ile Communications Partners CEO'su Kerem Ayırtman tecrübelerini paylaştı.

Zirve kapsamında ayrıca; Roger Hurni, "Davranışsal Pazarlama ve Değişen Tüketici Davranışları"; Timothy Coombs, "Kriz İletişimi Yönetimi ve Sürdürülebilirlik, Ahlaki Öfke: Kriz Yöneticileri İçin Artan Zorluk"; Prof.David Aaker, "Yıkıcı İnovasyon Çağında Markalaşma" ve Roger Dooley ise "Nöropazarlama" başlıklı sunumlarını yaptılar.

TÜRKİYE'DE İLK KEZ "KOTLER AWARDS PAZARLAMA ÖDÜLLERİ" VERİLDİ

Zirvedeki konuşma programlarının ardından Türkiye'de ilk kez düzenlenen "Yılın En Başarılı" marka ve şirketlerinin belirlendiği ve dünya çapında mükemmelliği simgeleyen "Kotler Awards Pazarlama Ödülleri" 16 farklı kategoride sahiplerini buldu.