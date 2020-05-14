14 Mayıs 2020 Perşembe 10:16 - Güncelleme: 14 Mayıs 2020 Perşembe 10:17

Çin merkezli teknoloji şirketi Xiaomi CEO'su Lei Jun, sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimlerden bir tanesi.

Akıllı telefon sektöründeki payını her geçen gün biraz daha artıran şirketin en yetkili isminin imza attığpı bir hata ise sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı.

Financial Express'te yer alan habere göre, Çin'in sosyal medya platformu olan Weibo'yu aktif olarak kullanan Jun, burada iPhone kullanarak bir paylaşımda bulundu.

Twitter'dakine benzer bir özelliği sahip olan Weibo kullanıcıların paylaşımı hangi cihazdan yaptıklarını gösteriyor.

Başka bir deyişle iPhone kullanarak paylaşım yaparsanız, yaptığınız paylaşımda bu detay görülebiliyor.

Bunun üzerine bu paylaşımını silen CEO aynı mesajı şirketin Xiaomi Mi 10 Pro modelini kullanarak bir kez daha yaptı.