Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro tanıtıldı

13.02.2020 13:45 - Güncelleme: 13.02.2020 13:45

Xiaomi, yeni amiral gemisi Xiaomi Mi 10’u tanıttı. Telefonun tanıtımı, koronavirüs sebebiyle dijital ortamda yapıldı. Xiaomi Mi 10 serisi, Xiaomi 10 ve Xiaomi 10 Pro adında iki farklı modelden oluşuyor.

Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro özellikleri

Xiaomi 10 ve Xiaomi 10 Pro, kamera ve batarya haricinde birebir aynı donanıma sahip. Adından da anlaşılacağı üzere Xiaomi Mi 10 Pro daha iyi kamera ile geliyor.

İki modelde de 6.67 inç boyutunda FHD+ AMOLED ekran bulunuyor. Ekranın yenileme hızı 90 Hz, dokunmatik tarama hızı ise 180 Hz değerine sahip. HDR10+ standardını destekliyor. Ekranın köşeleri, Samsung’un Galaxy S modellerine benzer şekilde kavisli yapıda.

DXOMARK'a göre en iyi kamera

Ön kamera, çentikli yapı yerine sol üst köşeye nokta şeklinde yerleştirilmiş. 20 MP çözünürlüğe sahip. Arkada ise dörtlü sensör dizilimi bulunuyor. İki modelin birinci arka kamerası 108 MP çözünürlüğünde. Diğer sensörlerde ise donanımlar birbirinden ayrışıyor. Xiaomi Mi 10 Pro’nun geniş açılı sensörü 20 MP, birinci telefoto sensörü 12 MP ve ikinci telefoto sensörü 8 MP çözünürlüğe sahip. Xiaomi Mi 10’un geniş açılı sensörü 13 MP, diğer iki sensörü ise 2’şer MP çözünürlüğünde. İki modelin de arka kamera ile 8K video kayıt özelliği bulunuyor. Mi 10 Pro’nun DxOMark puanı belli oldu. Telefonun arka kamerası 124 puan alarak DxOMark’a göre en iyi akıllı telefon kamerası unvanını elde etti. Xiaomi Mi 10 Pro 10x hibrit optik zoom, 50x dijital zoom yapabiliyor.

Xiaomi Mi 10 Pro'nun lens özellikleri

Ana Kamera: 108MP, 1/1.33 inç, 25mm, f/1.69, OIS

Kısa telefoto: 12MP, 1/2.6 inç, 50mm, f/2.0

Uzun telefoto: 8MP, 1/4.4 inç, 94mm, f/2.0, OIS

Ultra geniş açılı: 20MP, 1/2.8 inç, 16mm, f/2.2

Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro Snapdragon 865 yonga setinden güç alıyor. Super VC liquid-cooled soğutma teknolojisi sayesinde oyunlarda ısınmaya bağlı performans kaybını minimumu indirmeyi amaçlıyor. LPDDR5 RAM ve UFS 3.0 depolama teknolojisini kullanıyor.

Xiaomi 10’da 4780 mAh, Xiaomi 10 Pro’da ise 4500 Mah boyutunda batarya yer alıyor. Xiaomi 10 Pro’da 50W hızlı şarj özelliği bulunurken Xiaomi 10’da 30W hızlı şarj özelliği bulunuyor. Ayrıca cihazda 5G ve Wi-Fi 6 özellikleri var. Telefon, kutudan MIUI 11 arayüzü ve Android 10 işletim sistemi ile çıkacak.

Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro fiyatı tepki çekti



Satışların 14 Şubat tarihinde başlıyor. Xiaomi Mi 10’un 8GB/128 GB versiyonu 575 dolar, Mi 10 Pro’nun 8GB/256 GB versiyonu ise 716 dolar fiyat etiketi ile geliyor. Xiaomi'nin bir önceki amiral gemisi modeli Xiaomi Mi 9'un başlangıç fiyatı 450 dolar olarak açıklanmıştı. Bu seneki amiral gemisinin 100 dolardan daha fazla zamla çıkması firmanın tepki çekmesine neden oldu.

Donanım Haber