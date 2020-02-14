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Bilim-Teknoloji

Xiaomi Mi 10'dan ilk rekor geldi: 1 dakikada 30 milyon dolarlık satış

Xiaomi Mi 10 satışa sunulduğu ilk gün bir rekora imza attı. Yayınlanan resmi verilere göre amiral gemisi telefonun 50 bin adetlik ilk partisi 1 dakika içerisinde satıldı.

14 Şubat 2020 Cuma16:06 - Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 16:07

2020'nin en çok beklenen telefonlarından biri olan Xiaomi Mi 10 dün Çin'de düzenlenen bir etkinlikte tanıtılmıştı. Amiral gemisi bugün yani 14 Şubat itibarıyla satışa sunuldu.

Xiaomi tarafından yayınlanan resmi verilere göre akıllı telefonun ilk partisi 1 dakika içerisinde satıldı. Satışların 28.6 milyon dolara ulaştığı bildiriliyor.

Donanım Haber'de yer alan bilgiye göre, Xiaomi Mi 10'un 570 dolardan başlayan fiyatlarla piyasaya sürüldüğünü göz önüne alarak, ilk parti kapsamında yaklaşık 50 bin adet akıllı telefon satıldığı tahmin ediliyor.

Mi 10 Pro 18 Şubat'ta satışa sunulacak

Dünkü lansmandan sonra büyük online alışveriş siteleri Xiaomi Mi 10 için ön sipariş almaya başlamıştı. Şu anda bu sitelerin tümünde cihazın tükendiği görülüyor.

Xiaomi Mi 10'un bir sonraki partisinin ne zaman satışa çıkacağı bilinmiyor. Xiaomi Mi 10 Pro modeli ise 18 Şubat 2020 tarihinde satışa sunulacak.

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