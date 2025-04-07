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Bilim-Teknoloji

X'ten parodi hesaplar için kural! Zorunlu olacak !

Sosyal medya platformu X, parodi hesaplara temsil etmek istedikleri kişilere ait X hesaplarından farklı görseller kullanmalarını zorunlu olacak şekilde yeni kurallar getiriyor.

IHA7 Nisan 2025 Pazartesi 15:29 - Güncelleme:
X'ten parodi hesaplar için kural! Zorunlu olacak !
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İş adamı Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X, parodi hesaplara için yeni kurallar getiriyor. Alınacak kurallarla, 10 Nisan'dan itibaren başka bir kullanıcıyı veya kişiyi taklit eden hesapların başında "sahte" veya "parodi" gibi anahtar kelimeler kullanma zorunluluğu getiriliyor. Ayrıca, parodi hesap sahiplerinin temsil etmek istedikleri kişilere ait X hesaplarından farklı görseller kullanmalarını zorunlu olacak. Şirket tarafından yapılan açıklamada "Bu değişiklikler, kullanıcıların Parodi, Yorum ve Hayran (PCF) hesaplarından bağımsz hesapları daha iyi anlamalarını sağlamak, karışıklık ya da sahtecilik riskini azaltmak için yapılıyor" denildi. Söz konusu hesapların 10 Nisan'a kadar profillerini güncellemesi uyarısı yapılan açıklamada değişikliklerden hayran ve yorum hesaplarının da etkileceği belirtildi.

Çok sayıda kullanıcı X'in sahibi Elon Musk'ı taklit eden çok sayıda parodi hesabın neden olduğu kafa karışıklığından şikayetçi. Bir milyondan fazla takipçisi olan bir Musk parodi hesabının kısa süre önce yaptığı bir paylaşımda, kullanıcılara Tesla kazanma şansı için "beğenmeleri ve yorum yapmaları" söylenmiş ve bu gönderi 428 bin beğeni 200 binden fazla yorum almıştı.

X, eğlence amacıyla taklit yapan kullanıcıların kendilerini bu şekilde tanımlamalarını gerektiren kurallarını ilk olarak Ocak ayında, parodi hesaplar için "etiketler" ile yayınlamıştı.

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