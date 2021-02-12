star.com.tr 12 Şubat 2021 Cuma 22:55 - Güncelleme: 12 Şubat 2021 Cuma 22:58

Rusya'nın internet şirketi Yandex tarafından yapılan açıklamaya göre, bir şirket çalışanının ücret karşılığında kullanıcıların e-posta hesaplarına erişim sağladığı tespit edildi.

İşine son verildiği belirtilen çalışanın kimliği açıklanmadı. Söz konusu şahsın, Yandex'te teknik destek sağlamak için gerekli erişim haklarına sahip üç sistem yöneticisinden biri olduğu bildirildi.

ZDNet'in haberine göre Yandex, ele geçirilen 4 bin 887 kişinin e-posta hesabının sahiplerine ve üçüncü şahıslara satıldığını bildirdi. Yetkililer, ele geçirilen hesapları yeniden güvence altına aldıklarını ve yetkisiz bağlantıları engellediklerini belirtirken, durumdan etkilenen hesap sahiplerinden parolalarını değiştirmeleri gerektiğini vurguladı.

Olayın iç güvenlik ekibi tarafından gerçekleştirilen bir rutin kontrol sırasında ortaya çıkarıldığı belirtilirken, konu hakkında ayrıntılı bilgi verilmeyeceği bildirildi.

star.com.tr