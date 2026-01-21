Yapay zeka balonu patladı mı? Nvidia ve OpenAI'de kritik gelişmeler

ABD borsalarında Salı günü yaşanan dalgalanma, teknoloji devlerinden Nvidia'nın hisselerinde belirgin bir düşüşe yol açtı. Özellikle yapay zeka sektörüne yönelik beklentilerin sorgulanmaya başlaması ve küresel piyasalardaki belirsizlikler, Nvidia hisselerinin yüzde 4,4 oranında gerilemesine neden oldu. Şirketin hisse değeri 178,07 dolara kadar çekildi. Bu gelişmeler, yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesine ve teknoloji hisselerine olan ilginin azalmasına yol açtı.

Piyasalarda yapay zeka endişesi ve Nvidia'nın rolü

Nvidia hisselerindeki bu düşüş, yalnızca şirketin kendisiyle sınırlı kalmadı. Aynı gün, S&P 500 endeksi yüzde 2, Dow Jones Sanayi Ortalaması ise yüzde 1,8 oranında değer kaybetti. Teknoloji sektöründe faaliyet gösteren diğer çip üreticileri de benzer bir tabloyla karşılaştı. Broadcom hisseleri yüzde 5,4 oranında düşerken, Advanced Micro Devices (AMD) ise Meta Platforms'ın gelecekte daha fazla yapay zeka çipi kullanacağına dair çıkan söylentiler sayesinde değerini korumayı başardı. Tüm bu gelişmeler, yapay zeka sektöründeki büyümenin sürdürülebilirliği konusunda soru işaretlerine yol açtı.

Analistlerden "balayı sona erdi" yorumu ve OpenAI'nin durumu

Deutsche Bank analistleri Adrian Cox ve Stefan Abrudan, yayımladıkları araştırma notunda, 2024 yılının yapay zeka modeli geliştiren ancak henüz büyük ölçekte gelir elde edemeyen şirketler için belirleyici olabileceğini vurguladı. Analistler, özellikle OpenAI'nin ciddi bir risk altında olduğunu ve şirketin geçen yıl 9 milyar dolarlık nakit kaybı yaşadığını, bu yıl ise bu rakamın 17 milyar dolara ulaşabileceğini belirtti. OpenAI'nin, amiral gemisi ChatGPT'nin ücretsiz sürümüne ve ChatGPT Go'nun en düşük abonelik katmanına reklam ekleyeceğini duyurması da, şirketin gelir modelini güçlendirme çabası olarak değerlendirildi. OpenAI Mali İşler Müdürü Sarah Friar, şirketin yıllık gelirinin 2025'te 20 milyar doları aşmasını beklediklerini açıkladı.

Nvidia ve OpenAI'nin yakın iş birliği

Nvidia ile OpenAI arasındaki iş birliği, teknoloji dünyasında yakından takip ediliyor. Nvidia'nın OpenAI'ye 100 milyar dolara kadar yatırım yapmayı kabul ettiği biliniyor. Ayrıca, OpenAI'nin Ekim ayında yapılan bir habere göre Nvidia'nın çiplerinden beş milyon adede kadar kiralama anlaşması yaptığı ve bu anlaşmanın toplam değerinin 350 milyar dolara ulaştığı ifade edildi. Analistler, OpenAI'nin önümüzdeki birkaç yıl içinde veri merkezleri ve altyapı yatırımlarına 1,4 trilyon dolar harcama taahhüdünde bulunduğunu belirtti. Şirketin halka arz sürecine yaklaşırken, üzerindeki baskının daha da artacağına dikkat çekildi.

Sonuç olarak, Nvidia hisselerinde yaşanan bu sert düşüş ve yapay zeka sektörüne yönelik artan endişeler, teknoloji piyasalarında yeni bir dönemin başladığına işaret ediyor. Yatırımcıların, yapay zeka alanındaki gelişmeleri ve şirketlerin finansal sürdürülebilirliğini yakından takip etmeye devam edeceği öngörülüyor.