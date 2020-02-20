Yapay zeka, Dünya'ya çarpabilecek 11 asteroit tespit etti

20 Şubat 2020 Perşembe10:52 - Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 10:52

Gökbilimciler, bir taraftan uzayı gözleyip yeni keşifler için çalışmaya devam ederken, diğer taraftan Dünya için tehlike yaratabilecek asteroitler hakkında çalışmaya devam ediyorlar. Hollanda’dan bilim insanları, Dünya’ya çarpabilecek asteroitleri önceden tespit edebilecek bir yapay zeka sinir ağı geliştirdiler.

Dünya’ya çarpma potansiyeli olan asteroitleri tespit edecek sinir ağını geliştirmek için Güneş ve gezegenlerin 10.000 yıl boyunca izleyecekleri yörüngeler modellendi. Sistemde bulunan asteroitler, Dünya’dan uzakta yollarına devam etseler de gelecekte ne olacağı modellenirken bu yörüngeler kullanıldı. Yörüngelerle beraber Dünya’ya çarpacağı hayal edilen hayali asteroitlerden bir veri tabanı yaratıldı.

Araştırmacılar, daha sonra bu hayali tehlikeli asteroit veri tabanını, sinir ağını Dünya’yı tehdit edebilecek asteroitlerin nasıl tanımlanacağı konusunda eğitmek için kullandılar. İlk hesaplama seti, Leiden’ın güçlü yeni süper bilgisayarı ALICE kullanarak yapıldı. Sinir ağı, asteroitleri tanımlama ve tespit etme konusunda eğitildikten sonra sıradan bir dizüstü bilgisayarda çalışabilecek hale geldi.

Webtekno'da yer alan habere göre, sinir ağını geliştiren ekip yapay zeka sinir ağını Flemenkçe “merhaba” anlamına da gelen HOI (Hazard Object Identifier, Tehlikeli Nesne Tanımlayıcı) olarak isimlendirdiler.

Araştırmacılar, asteroitlerin hızlarını belirlediklerinde, HOI’nın Dünya’ya yaklaşabilecek asteroitleri tespit edebildiğini buldular. NASA veritabanında bulunan 2.000 uzay nesnesi ile çalışan HOI, yüzde 90.99 oranında doğru bir şekilde asteroitleri tespit edebildi.

NASA veritabanında daha önce tehlikeli olarak nitelendirilmemiş 11 asteroit de, HOI tarafından Dünya’ya çarpabilecek asteroitler sınıfında olarak belirtildi. Tespit edilen asteroitlerin her birinin çapı 100 metreden fazla. Araştırmacılar, yapay zekanın da tespit ettiği asteroitlerin henüz bir tehlike olacağını düşünmüyorlar. Asteroitlerin 2131 ve 2923 yılları arasında Dünya’ya yaklaşma ihtimali var.

HOI’nin geliştiricileriden olan Profesör Portegies Zwart, “Şimdi yöntemimizin işe yaradığını biliyoruz. Ancak araştırmalarda daha iyi bir sinir ağı ve daha fazla girdi ile daha derinlemesine araştırma yapmak istiyoruz” dedi.

Araştırmacılar, zor olan kısmın yörünge hesaplamalarındaki küçük yanlışlıkların sonuçlarda büyük değişikliklere yol açabilmesi olduğunu söylüyorlar. Buna rağmen yapay zeka sinir ağlarının gelecekte potansiyel olarak tehlikeli nesnelerin tespit edilmesi için kullanılabileceği düşünülüyor.