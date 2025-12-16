Yapay zeka tarafından üretilen düşük kaliteli içerik interneti işgal ediyor

Sosyal medya akışlarında gezinirken, fotoğraflar ve bilgisayar tarafından oluşturulan grafikler arasında tuhaf görünen görsellere rastlamak giderek daha sık hale geldi. Karides İsa gibi tamamen fantastik olanlarından tutun, sel sırasında bir teknede köpek yavrusuna sarılan küçük kız gibi ilk bakışta inandırıcı görünen görsellere kadar, bu tür içerikler her gün binlerce kişiye ulaşıyor. Bu görsellerin ortak özelliği, hepsi yapay zeka tarafından oluşturulan, genellikle doğruluğa çok az önem verilen düşük ila orta kaliteli içerikler olması. Uzmanlar bu olguyu 'AI slop' terimi ile tanımlıyor ve bu terimin adından da anlaşılacağı gibi, internetin kalitesini ciddi şekilde düşürdüğünü belirtiyor.

AI slop nedir ve nasıl yayılıyor?

Yapay zeka tarafından oluşturulan bu düşük kaliteli içerik, video, görsel, ses, metin veya bunların bir karışımı şeklinde ortaya çıkıyor. AI slop'u üretmek hızlı, kolay ve oldukça ucuz bir işlem. İçerik üreticileri, bu materyalleri sosyal medya platformlarına yerleştirerek internetin dikkat ekonomisinden yararlanmayı hedefliyor. Böylece daha yüksek kaliteli ve gerçekten faydalı olabilecek içerikler, bu yapay zeka tarafından oluşturulan slop'un altında kalıyor ve görünürlüğünü kaybediyor. Son birkaç yıldır AI slop'un miktarı hızla artmakta, bu durum interneti kullanan milyonlarca insan için ciddi bir sorun haline gelmektedir.

Temmuz 2025'te The Guardian tarafından yapılan kapsamlı bir analiz, YouTube'un en hızlı büyüyen kanallarının nasıl yapay zeka tarafından oluşturulan içerikle ele geçirildiğini ortaya koymaktadır. Gazetecinin araştırmasında, en hızlı büyüyen ilk 100 kanaldan dokuzunun zombi futbolu ve kedi pembe dizileri gibi tamamen yapay zeka tarafından oluşturulan içerik sunduğu tespit edilmiştir. Spotify gibi müzik yayın hizmetlerinde de benzer bir durum söz konusu. Yaratıcı bir arka plan hikayesi ve türev parçalarla ortaya çıkan The Velvet Sundown gibi gruplar, aslında tamamen yapay zeka tarafından oluşturulan müzik projeleridir. Bu tür örnekler, AI slop'un sadece görsel içerikle sınırlı olmadığını, metin ve ses alanlarında da yaygın olduğunu göstermektedir.

AI slop'un gerçek yaratıcılara ve bilgi kaynaklarına verdiği zarar

Birçok durumda, içerik üreticileri kullanıcıların dikkatini çekmek ve tutmak için yeterince iyi olan AI slop gönderirler. Bu strateji, gönderenin akış ve görüntüleme tabanlı içeriği paraya çeviren platformlardan kar elde etmesine olanak tanıyor. Yapay zeka ile içerik oluşturmanın kolaylığı, insanların yayınlara düşük kaliteli makaleler göndermesini teşvik etmiştir. Kullanıcı gönderilerini kabul eden ve katkıda bulunanlara ödeme yapan çevrimiçi bilim kurgu dergisi Clarkesworld, 2024 yılında aldığı yapay zeka tarafından oluşturulan yazı selinden dolayı yeni gönderi almayı durdurma kararı almıştır. Bu karar, derginin kalitesini korumak için gerekli olmuştur.

Sorun sadece özel yayınlarla sınırlı değildir. Wikipedia bile tüm topluluk moderasyon sistemini zorlayan yapay zeka tarafından oluşturulan düşük kaliteli içerikle mücadele etmektedir. Eğer organizasyon bunu kaldırmada başarılı olamazsa, milyonlarca insan tarafından bağımlı olunan önemli bir bilgi kaynağı ciddi risk altına girecektir. AI slop'un yayılması, sanatçılara ve gerçek yaratıcılara da doğrudan zarar vermektedir. Bu düşük kaliteli yapay zeka tarafından oluşturulan içeğin yerleştirilmesi, sosyal medya tüketimini yönlendiren algoritmalar tarafından ayırt edilmez ve daha önce geçimlerini çevrimiçi içerikten sağlayan tüm yaratıcı sınıflarını yerinden etmektedir. Böylece gerçek sanatçılar iş ve mali kayıplara uğramaktadırlar.

AI slop'un yanlış bilgi yayılmasındaki rolü

Yapay zeka tarafından oluşturulan slop, insanların medya diyetlerine de yukarı doğru yol almaktadır. Kasırga Helene sırasında, Başkan Joe Biden'ın muhalifleri, yönetimin afet müdahalesini sözde yanlış yönettiğinin kanıtı olarak bir köpek yavrusuna sarılan yerinden edilmiş bir çocuğun yapay zeka tarafından oluşturulan görsellerini göstermişlerdir. İçeriğin yapay zeka tarafından oluşturulduğu açık olduğunda bile, kısaca ona bakan bazı insanları kandırarak yanlış bilgi yaymak için kullanılabilmektedir. Bu durum, özellikle seçim dönemleri ve kriz anlarında çok daha tehlikeli hale gelmektedir. Misinformasyon ve dezenformasyon kampanyaları, AI slop'u kullanarak daha geniş kitlelere ulaşabilmektedir.

Çözüm ve koruma yolları

Nerede etkinleştirilmişse, zararlı veya sorunlu içeriği işaretleyebilirsiniz. Bazı platformlarda, bağlam sağlamak için içeriğe topluluk notları ekleyebilirsiniz. Zararlı içerik için, bunu bildirmeyi deneyebilirsiniz. Deepfake'ler ve 'sahte olmayan' sosyal medya hesapları için tetikte olmaya zorlanmanın yanı sıra, yapay zeka şimdi medya ortamımızı düşüren süprüntü yığınlarına yol açmaktadır. İnternetin kalitesini korumak için, hem bireysel kullanıcıların hem de platform şirketlerinin daha aktif bir rol alması gerekmektedir. Yapay zeka tarafından oluşturulan içeriğin etiketlenmesi, daha sıkı moderasyon politikaları ve kullanıcı eğitimi, bu sorunu çözmek için atılması gereken adımlar arasında yer almaktadır.

Sonuç olarak, AI slop fenomeni internetin geleceği için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Yapay zeka teknolojisinin hızlı gelişimi ve düşük maliyeti, bu tür içeriğin üretimini teşvik etmektedir. Ancak bu durum, gerçek yaratıcıları işsiz bırakırken, yanlış bilginin yayılmasını kolaylaştırmakta ve bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgulatmaktadır. Toplum, platformlar ve teknoloji şirketleri, bu soruna karşı birlikte hareket etmek zorundadır. Aksi takdirde, internetin kalitesi ve güvenilirliği giderek daha fazla tehlikeye düşecektir.