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Bilim-Teknoloji

Yapay zekanın 2 yaş altı çocuklarda otizm tespitini yüzde 78 oranında doğru yaptığı belirlendi

Yapılan araştırmayla, yapay zeka türü olan makine öğreniminin, 2 yaş altı çocuklarda Otizm Spektrum Bozukluğu (ASD) tespitini yüzde 78,5 oranında doğru yaptığı belirlendi.

AA20 Ağustos 2024 Salı 11:35 - Güncelleme:
Yapay zekanın 2 yaş altı çocuklarda otizm tespitini yüzde 78 oranında doğru yaptığı belirlendi
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JAMA Network Open dergisinde yayımlanan araştırmada, çocuklara erken yaşta otizm tespitinde yapay zekadan ne derecede yararlanılabileceği incelendi.

Araştırmada, otizm teşhisi olan ve olmayan toplamda 30 bin 630 çocuğun verisi kullanılarak 24 ay altındaki çocuklarda gözlemlenebilecek 28 özelliğe odaklanıldı.

MAKİNE ÖĞRENİMİ MODELLER OLUŞTURULDU

Söz konusu veriler kullanılarak otistik ve otistik olmayan çocuklar arasında bu özelliklerin kombinasyonlarında farklı örüntüler arayan makine öğrenimi modelleri oluşturuldu.

Model, aynı özelliklere ilişkin verilerin mevcut olduğu 11 bin 936 katılımcıdan oluşan başka bir veri kümesi üzerinde test edildi.

YÜZDE 78 ORANINDA DOĞRU TESPİT

Araştırmanın sonuçları, makine öğreniminin çocuklarda otizme sahip olma ya da olmama tespitini iki yaş altı çocuklarda yüzde 78,5 oranında doğru yaptığını gösterdi.

Araştırmacılardan Kristiina Tammimies, mevcut bilgiler kullanılarak yapay zeka modeli yardımıyla "otizm olasılığı yüksek olan bireyleri daha erken tespit etmek ve böylece daha erken yardım almalarını sağlamanın mümkün olabileceğine" işaret etti.

Öte yandan Tammimies, "Algoritmanın otizm teşhisi koyamayacağını vurgulamak istiyorum, çünkü teşhis hala standart klinik yöntemlerle yapılmalıdır." uyarısında bulundu.

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