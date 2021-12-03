star.com.tr 3 Aralık 2021 Cuma 11:58 - Güncelleme: 3 Aralık 2021 Cuma 12:04

Tarih öncesi hayvanlar, milyonlarca yıl boyunca otlaklardan geçerek ormanda ağaçlara tırmandı ve avlarını katran çukurlarına kadar kovaladı. Çok farklı olmalarına rağmen, değişen iklim, kaçak avlanma veya hastalık nedeniyle hepsi benzer şekillerde yok oldu.



Bunlardan biri, dinozorların yok olmasıyla uzun bir dönem hayvanlar alemine hükmetti.

PALEOJEN DÖNEMİNİN CANAVAR YILANI: TİTANOBOA

Bir yılan hayal edin... 45 fit (yaklaşık 13 metre) uzunluğunda ve 1,25 ton ağırlığında... Korkunç Titanoboa cerrejonensis veya Titanoboa böyle görünüyordu.

Canavar yılan yaklaşık 60 milyon yıl önce yaşadı. Dinozorların neslinin tükenmesinden sonra, besin zinciri sıkıştı ve hızla günümüz Güney Amerika'sının tropikal ormanlarına hakim oldu.

Sığ suda bir buçuk metrelik kaplumbağalara veya dev timsahlara kilitlendiğinde, yılan saldırır ve yemeğini ölümüne ezerdi.

Bu antik hayvan, uzun bir zaman diliminde dünyayı terörize etse de, günümüz insanının onun var olduğunu bile anlaması uzun zaman aldı.

2002 yılında Kolombiya'daki bir kömür madeninde bulunan fosilleşmiş bir yaprak, bilim insanlarını aynı bölgede bir zamanlar bir yağmur ormanının geliştiğine ikna etti. Gerçekten de çok geçmeden dev kaplumbağalar ve timsahların yanı sıra erken dönem muz, avokado ve fasulye bitkilerinin fosillerini buldular.

Ancak tüm buluntulardan biri göze çarpıyordu: devasa bir omur. Muhtemelen çamurlu bir toprak kaymasına yakalanmış bir yılana ait olduğuna ikna olan araştırmacılar, daha fazla kemik için zemini didik didik aradılar.

Sonunda, bir değil 28 devasa yılanın kalıntılarını buldular. Üç yılan kafatası da buldular.

Dev yılan, Kretase-Paleojen yok oluş olayının hemen ardından 10 milyon yıllık bir dönem olan Orta ila Geç Paleosen döneminde yaşadı.

Bilinen tek tür, önceki rekor sahibi Gigantophis'in yerini alan şimdiye kadar keşfedilen en büyük yılan olan Titanoboa cerrejonensis'tir.

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